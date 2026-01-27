“집 팔아야 하나” 고민 깊어진 다주택자들 잇단 상담

재유예 없는 다주택자 양도세 중과



세입자 있는 경우 등 복합적 상황

무주택자는 급매 기대하는 분위기



서울과 경기도 안양에 집 3채를 보유한 A씨는 최근 부동산 중개업소를 찾아 다주택자 양도세 중과 유예 종료 전에 집을 팔아야 할지 상담한 뒤 지금 상태를 유지하기로 했다. 실거주하는 서울 집을 제외하고는 세입자가 있어 계약 기간을 조정하지 않는 이상 집을 팔 수 없는 상황이기 때문이다.



서울 동작구 등에 주택을 2채 이상 보유한 B씨도 ‘세금 폭탄’을 우려해 집을 팔까 고민했으나 뚜렷한 결론을 내리지 못했다. B씨는 “세입자가 다른 곳으로 이사할 수 있게 설득해 봤는데 요즘 전·월세가 없어 어렵다는 답변이 돌아왔다”고 말했다.



이재명 대통령이 오는 5월 9일 종료되는 다주택자 양도세 중과 유예 조치를 연장하지 않는다고 거듭 밝히면서 다주택자들의 셈법이 복잡해졌다. 3주택 이상 보유자는 기존 양도세율에서 30% 포인트 더해진 세율을 적용받게 된다. 이 때문에 집을 팔려는 계획을 가진 사람들이 서둘러 부동산을 찾고 있다. 무주택자들 사이에서는 급매를 기대하는 분위기가 감지된다.



서울 서초구에서 부동산을 운영하는 최한권 대표는 26일 “최근 이 대통령의 양도세 중과 유예 종료 발언 이후 매일 최소 1명씩 다주택 처분 관련 상담을 진행하고 있다”고 전했다. 대체로 ‘3주택자여서 집을 매도해야 하는데 어떤 집을 먼저 팔아야 되는지’ ‘지금 집을 파는 것이 맞는 것인지, 아니면 팔지 않고 계속 가져가야 하는지’ 등을 묻는다고 한다.



동작구에서 부동산을 운영하는 공인중개사 이모씨도 “전날 단골이 찾아와 양도세 중과 유예가 끝난다는데 집을 팔아야 하는지 물었다”며 “많지는 않지만 상담이 꾸준히 있는 상황”이라고 말했다.



그러나 이들이 매도로 결론을 내는 사례는 드물다. 다주택자는 보통 자신이 거주하는 주택을 제외하고 세입자를 두고 있는데, 5월 9일 이전까지 임대차 계약이 종료되지 않으면 임의로 매도할 수 없다. 시장에 전·월세 매물이 부족해 계약 종료 전 세입자에게 이전을 설득할 유인도 마땅치 않다.



공인중개사 이씨는 “해당 고객이 집을 팔고 싶어 세입자를 설득해 본 것 같다”며 “그러나 요즘 전·월세 역시 많지 않아 협의가 안 돼 집을 그대로 보유하는 쪽으로 마음을 정한 것 같다”고 설명했다.



현재 서울 전 지역과 경기도 12곳이 토지거래허가구역으로 묶여 있는 점도 다주택자들이 선뜻 집을 팔지 못하는데 영향을 끼치고 있다. 성동구에 주택 2채, 다른 지역에 1채를 보유하고 있는 C씨는 “집 한 채를 팔아도 상급지로 가기에는 토지거래허가구역 규제와 대출 제한으로 가능성이 없어 보이고 현금을 은행 예금에 넣자니 주위에서 ‘마이너스’라고 한다”고 말했다.



그럼에도 무주택자 사이에서는 조만간 급매가 곳곳에서 나올 수 있다는 기대감이 커지는 모습이다. SNS에는 “급매 나온 거 찾으러 매주 서울 전 지역 부동산을 돌아다녀야 한다”, “무주택자들은 5월 9일 전까지가 그래도 가장 싸게 집을 살 기회”라는 글이 올라오고 있다.



다만 시장에서는 이러한 기대에 부합할 만큼의 물건이 나오기는 어려울 것이란 시각이 많다. 성동구에 기반을 둔 공인중개사 임모씨는 “지난해 10월 이후 매매는 단 한 건도 이뤄지지 않았다”며 “다주택자 양도세 중과 유예가 끝난다고 해도 세입자 문제가 엮여 있어 급매 물건이 나올 가능성은 적다”고 내다봤다.



장은현 기자 eh@kmib.co.kr



