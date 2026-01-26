탈원전서 실용 유턴… 신규 원전 2기 짓는다

정부, 尹정부 11차 계획 이어가기로

AI發 전력 기근 전망에 현실론 택해

추가 신규 원전 건설 가능성도 시사

김성환 기후에너지환경부 장관이 26일 정부세종청사 기후부 기자실에서 제12차 전력수급기본계획 추진 방향을 발표하고 있다. 연합뉴스

이재명정부가 윤석열정부에서 결정한 신규 원자력발전소 건설 계획을 이어간다고 26일 밝혔다. 원전 회의론에서 원전 현실론으로 ‘에너지 유턴’을 선언했다. 2017년 문재인정부 ‘탈원전’ 정책과도 8년 만에 선을 그었다. 인공지능(AI)과 반도체가 불러온 전력 기근 앞에서 이념 대신 실용주의와 손을 잡았다는 평가다. 신규 원전은 올해 부지 선정 절차를 거쳐 2031년 첫 삽을 뜰 전망이다.



김성환 기후에너지환경부 장관은 이날 정부세종청사에서 브리핑에서 열고 “11차 전력수급기본계획(전기본)에서 정해진 신규 원전 건설을 계획대로 추진하겠다”고 말했다. 11차 전기본은 1400메가와트(㎿)급 대형 원전 2기와 700㎿급 소형모듈원전(SMR) 1기 건설 계획을 담고 있다. 윤석열정부가 탄핵 정국에 휩쓸린 지난해 2월 국회에서 확정됐다.



대형 원전 2기는 2038년까지, SMR 1기는 2035년 준공이 목표다. 당초 한국수력원자력은 지난해 말까지 원전 부지 선정 절차를 진행할 예정이었다. 그러나 이재명정부 출범 후 에너지 정책이 ‘원점 재검토’ 수순에 들어서며 부지 선정 절차도 전면 중단됐었다.



이번 결정으로 반년간 멈춰섰던 신규 원전 건설 절차도 다시 궤도에 오를 전망이다. 기후부는 지난해 말과 올해 초 두 차례 정책토론회와 여론조사를 반영한 결과라고 설명했다. 앞서 한국갤럽과 리얼미터가 지난 12~16일 각각 벌인 여론조사에서는 ‘원전이 필요하다’는 응답이 전체 응답자의 80% 이상이었다. 신규 원전 계획이 계속 추진돼야 한다는 의견도 60% 이상이었다.



재생에너지 확대에 방점을 뒀던 김 장관은 이날 ‘탈원전 반성문’을 썼다. 원전 없이는 에너지 정책을 짜기 어려운 현실을 공개적으로 거론했다. 김 장관은 “기후위기가 갈수록 심각해지며 많은 국가가 그린수소(재생에너지로 만든 수소)보다 원전으로 (에너지를) 메우는 국가들이 늘어나고 있다”며 “문재인정부 때와 똑같이 가기는 어려워진 상황”이라고 말했다. 재생에너지에 대해서도 “우리나라는 동서로 워낙 짧아 주력 전원인 태양광만으로는 전력 운영을 하기 매우 어려운 조건”이라며 “유럽처럼 전력 원가를 마냥 다 전기료에 부담(반영)하기도 녹록지 않은 상황”이라고 말했다.



국내에선 탈원전을 추진하며 해외 원전 수출은 장려했던 모순점도 재차 언급했다. 김 장관은 “당시 여당으로서 야당의 (탈원전) 비판에 답변하기 궁색했던 측면이 있었다”며 “‘에너지 믹스’를 적절하게 해 나가고 원전 수출도 적극적으로 진행하는 게 타당하다고 생각한다”고 말했다.



추가적인 신규 원전 건설 가능성도 시사했다. 올 상반기 확정될 제12차 전기본에 추가 원전 건설 계획이 담길 수 있는지에 대해 김 장관은 “(원전 건설을) 일부러 닫거나 하는 건 아니다”며 “12차 전기본을 논의하는 과정에서 에너지 믹스에 부합하는지 여부를 검토할 예정”이라고 말했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명정부가 윤석열정부에서 결정한 신규 원자력발전소 건설 계획을 이어간다고 26일 밝혔다. 원전 회의론에서 원전 현실론으로 ‘에너지 유턴’을 선언했다. 2017년 문재인정부 ‘탈원전’ 정책과도 8년 만에 선을 그었다. 인공지능(AI)과 반도체가 불러온 전력 기근 앞에서 이념 대신 실용주의와 손을 잡았다는 평가다. 신규 원전은 올해 부지 선정 절차를 거쳐 2031년 첫 삽을 뜰 전망이다.김성환 기후에너지환경부 장관은 이날 정부세종청사에서 브리핑에서 열고 “11차 전력수급기본계획(전기본)에서 정해진 신규 원전 건설을 계획대로 추진하겠다”고 말했다. 11차 전기본은 1400메가와트(㎿)급 대형 원전 2기와 700㎿급 소형모듈원전(SMR) 1기 건설 계획을 담고 있다. 윤석열정부가 탄핵 정국에 휩쓸린 지난해 2월 국회에서 확정됐다.대형 원전 2기는 2038년까지, SMR 1기는 2035년 준공이 목표다. 당초 한국수력원자력은 지난해 말까지 원전 부지 선정 절차를 진행할 예정이었다. 그러나 이재명정부 출범 후 에너지 정책이 ‘원점 재검토’ 수순에 들어서며 부지 선정 절차도 전면 중단됐었다.이번 결정으로 반년간 멈춰섰던 신규 원전 건설 절차도 다시 궤도에 오를 전망이다. 기후부는 지난해 말과 올해 초 두 차례 정책토론회와 여론조사를 반영한 결과라고 설명했다. 앞서 한국갤럽과 리얼미터가 지난 12~16일 각각 벌인 여론조사에서는 ‘원전이 필요하다’는 응답이 전체 응답자의 80% 이상이었다. 신규 원전 계획이 계속 추진돼야 한다는 의견도 60% 이상이었다.재생에너지 확대에 방점을 뒀던 김 장관은 이날 ‘탈원전 반성문’을 썼다. 원전 없이는 에너지 정책을 짜기 어려운 현실을 공개적으로 거론했다. 김 장관은 “기후위기가 갈수록 심각해지며 많은 국가가 그린수소(재생에너지로 만든 수소)보다 원전으로 (에너지를) 메우는 국가들이 늘어나고 있다”며 “문재인정부 때와 똑같이 가기는 어려워진 상황”이라고 말했다. 재생에너지에 대해서도 “우리나라는 동서로 워낙 짧아 주력 전원인 태양광만으로는 전력 운영을 하기 매우 어려운 조건”이라며 “유럽처럼 전력 원가를 마냥 다 전기료에 부담(반영)하기도 녹록지 않은 상황”이라고 말했다.국내에선 탈원전을 추진하며 해외 원전 수출은 장려했던 모순점도 재차 언급했다. 김 장관은 “당시 여당으로서 야당의 (탈원전) 비판에 답변하기 궁색했던 측면이 있었다”며 “‘에너지 믹스’를 적절하게 해 나가고 원전 수출도 적극적으로 진행하는 게 타당하다고 생각한다”고 말했다.추가적인 신규 원전 건설 가능성도 시사했다. 올 상반기 확정될 제12차 전기본에 추가 원전 건설 계획이 담길 수 있는지에 대해 김 장관은 “(원전 건설을) 일부러 닫거나 하는 건 아니다”며 “12차 전기본을 논의하는 과정에서 에너지 믹스에 부합하는지 여부를 검토할 예정”이라고 말했다.세종=양민철 기자 listen@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지