[단독] 국토부 서기관 ‘공소 기각’에 김상민 “나도 별건 기소” 주장

“특검법상 본류와 관련성 떨어져”

내달 선고 앞두고 의견서 제출

김상민 전 검사가 지난해 9월 9일 서울 종로구에 마련된 김건희 특검 사무실에 출석하고 있다. 연합뉴스

김상민 전 검사 측이 김건희 특검이 본류 사건과 무관한 별건을 기소했다며 공소 기각 판결을 내려 달라는 의견서를 재판부에 제출한 것으로 확인됐다. 법원은 별건 수사·기소 논란이 일었던 국토교통부 서기관 김모씨의 뇌물수수 혐의 사건을 공소 기각으로 판단했는데, 다음 달 9일 선고를 앞둔 김 전 검사 재판에도 영향을 미칠지 주목된다.



26일 국민일보 취재를 종합하면 김 전 검사 측은 지난 16일 서울중앙지법 형사21부(재판장 이현복) 심리로 진행된 결심공판에서 정치자금법 위반 혐의에 대해 공소 기각 판단을 내려야 한다는 취지의 의견서를 냈다. 김 전 검사는 2024년 총선 출마를 준비하면서 사업가 김모씨에게 선거용 차량 대여비 등 명목으로 4200만원을 불법 기부받은 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.



김 전 검사 측은 “(사건 관계인들이) 김건희 여사, 명태균, 건진법사 등 특검법이 명시한 핵심 수사대상 인물들과 일면식도 없다”며 “특검법상 본류 사건과 객관적·인적 관련성이 현저히 떨어진다”고 주장했다. 그러면서 “김건희의 도이치모터스 주가조작, 코바나컨텐츠 협찬 의혹, 명품수수 의혹 등과 사실관계의 동일성이 있거나, 범행의 동기나 수단·결과에 있어서 어떠한 연결고리도 없다”고 지적했다.



법조계에서는 서울중앙지법 형사22부(재판장 조형우)가 지난 22일 국토부 서기관 김씨의 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의 사건에서 특검의 공소를 기각한 논리와 유사하다는 평가가 나온다. 재판부는 이 사건에서 “(본류 사건인) 서울~양평고속도로 사건과 시간적·장소적·인적 연관성 및 증거 공통성 등을 확인할 수 없고, 합리적 관련성을 인정하기 어렵다”고 판시했다.



구자창 기자 critic@kmib.co.kr



