트럼프 이어 베선트도 관세 위협… 캐 “中과 FTA 체결 안 해”
도널드 트럼프 미국 대통령에 이어 스콧 베선트 재무장관도 캐나다와 중국 간 무역합의에 관세를 부과할 수 있다고 경고했다. 캐나다는 “중국과 자유무역협정(FTA)을 체결할 의사가 없다”며 반박했다.
베선트 장관은 25일(현지시간) ABC 방송에 “만약 그들(중국·캐나다)이 FTA를 한다면 100% 관세도 가능하다”고 말했다. 발언 직후 캐나다 CBC방송은 마크 카니 캐나다 총리가 “중국과의 합의는 최근 몇 년간 발생했던 일부 문제를 바로잡기 위한 조치일 뿐”이라며 중국과 FTA를 체결하지 않겠다고 밝혔다고 보도했다.
보도에 따르면 카니 총리는 “캐나다·미국·멕시코 협정(USMCA)에 대한 우리의 약속을 존중한다”고 했다. USM CA는 1994년 발효된 북미자유무역협정(NAFTA)을 대체하는 것으로 2020년 7월 1일 발효됐다.
앞서 카니 총리는 지난 14일부터 나흘간 8년 만에 중국을 방문해 시진핑 국가주석과 ‘새로운 전략적 동반자 관계’를 선언했다. 두 정상은 다음 달 1일부터 관세를 대폭 인하하는 데 합의했다. 캐나다 측은 중국산 전기자동차(EV)에 부과했던 100% 관세를 6.1%로 인하했다. 연간 4만9000대로 제한한 ‘쿼터제’ 조건이다. 중국 측은 캐나다산 카놀라유에 대한 관세를 84%에서 16%까지 내리기로 했다.
트럼프 대통령은 지난주 스위스 다보스 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 연설한 카니 총리 발언과 관련해 “캐나다는 미국 덕분에 산다”고 비판했다. 이후 카니 총리는 “캐나다이기에 번영한다”고 반박했다. 트럼프 대통령은 이후 캐나다가 중국과 협정을 체결하면 캐나다산 상품에 즉각 100% 관세를 부과하겠다고 엄포를 놨다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사