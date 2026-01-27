무인도에서 뒤바뀌는 갑과 을 예측불허 ‘직장상사 길들이기’
[And 방송·문화]
28일 개봉하는 샘 레이미 감독 영화
호러·코미디·액션 등 장르 넘나들어
‘파격 변신’ 맥아담스 “도전적 역할”
유능하고 성실한 직원 린다(레이첼 맥아담스·위 사진)는 승진을 눈앞에 뒀지만 신임 대표 브래들리(딜런 오브라이언·아래 사진)가 부임하며 상황이 달라진다. 브래들리와 학연이 있는 동료에게 승진 기회를 빼앗길 위기에 처한다. 울분을 삼킨 채 오른 출장길에 비행기 추락 사고를 당한다. 단둘이 살아남은 린다와 브래들리는 무인도에 고립되고, 각성한 린다는 말한다. “이제부터 이게 현실이야. 받아들여.”
28일 개봉하는 영화 ‘직장상사 길들이기’는 극단적 상황 속에서 인물의 변화를 그려나가는 서바이벌 스릴러다. 상사의 막말에 대꾸도 못하고 눈물만 흘리던 린다가 야생에 특화된 생존 기술로 주도권을 잡아가는 과정이 흥미롭게 펼쳐진다. 갑과 을, 강자와 약자의 권력관계가 전복되는 서사가 통쾌한 카타르시스를 안긴다.
야자 잎으로 거처를 만들고 빗물을 모아 식수로 활용하며 마찰열로 모닥불을 피우는 건 기본이다. 작살로 멧돼지까지 잡는 린다의 능력에 브래들리는 점차 굴복한다. 이야기는 한순간도 뻔하게 흐르지 않는다. 오피스물로 시작해 호러와 코믹, 멜로, 액션, 그로테스크까지 장르를 넘나든다. 진부함을 거부하는 예측불허 전개가 관객을 극에 빠져들게 만든다.
샘 레이미 감독의 독창적 연출 스타일이 빛을 발한다. ‘이블 데드’ 시리즈, ‘드래그 미 투 헬’ 등 공포에 코믹 요소를 가미한 작품이 특기인 그가 ‘스파이더맨’ 시리즈, ‘닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스’ 등 액션 블록버스터를 거쳐 오랜만에 전문 분야로 돌아왔다.
레이미 감독은 26일 화상을 통해 국내 취재진을 만나 “이 영화의 매력은 주인공 린다에게 몰입할지 악역 같지만 매력 있는 브래들리를 응원할지, 관객의 감정을 외줄타기하듯 왔다갔다 하게 만든다는 점”이라고 소개했다. 그는 “호러 장르는 공포와 두려움을 주지만 그걸 극복하는 과정에서 안도감과 성취감을 느끼게 하는 영화적 경험도 선사한다”고 말했다.
‘노트북’ ‘어바웃 타임’ 등 로맨틱 코미디 영화로 사랑받은 배우 레이첼 맥아담스가 무인도에서 남다른 생존 능력을 발휘하는 린다 역을 맡아 파격적인 연기 변신을 펼쳤다. 그는 “처음에는 ‘해낼 수 있을까’ 걱정했지만 도전적인 역할이라 더 욕심이 났다”며 “복잡하고 다면적인 캐릭터를 깊이 탐구하는 과정이 즐거웠다”고 밝혔다.
밉상 상사 브래들리 역은 ‘메이즈 러너’ 시리즈로 인지도를 쌓은 딜런 오브라이언이 소화했다. 불안과 공포, 체념 등 다양한 감정을 담아낸 그의 극적인 표정 연기가 관객의 웃음을 유발하는 포인트다. 그는 “시나리오의 독창성과 모험성에 매료됐다”며 “인간적이고 유머러스한 캐릭터를 연기해 재미있었다”고 말했다.
영화의 원제는 구조 신호를 보낸다는 뜻의 ‘Send Help’다. 작품의 메시지가 함축된 원제는 린다의 마지막 대사와도 일맥상통한다. “구조대는 오지 않아. 내가 나를 구해야 돼요.” 어떤 상황에서든 나를 구원하는 건 오직 나 자신이라고 말하는 엔딩이 당찬 용기를 전한다. 러닝타임 115분, 15세 관람가.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사