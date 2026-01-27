수성·반격·재도약… 새해부터 독일 3사 ‘정면충돌’
BMW, 차세대 전동화 플랫폼 선봬
벤츠는 자율주행 플랫폼 적용 신차
아우디, 핵심 내연기관 모델에 집중
독일 프리미엄 완성차 3사(BMW·메르세데스 벤츠·아우디)가 한국 수입자동차 시장을 무대로 다시 한번 정면충돌에 나섰다. 전동화와 소프트웨어, 내연기관 중심 전략까지 각기 다른 해법을 내세우며 시장 주도권을 둘러싼 치열한 경쟁이 예상된다.
26일 한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난해 수입 승용차 신규 등록 대수는 30만7377대로 집계돼 사상 처음 30만대를 돌파했다. 전년 대비 16.7% 증가한 수치다. 전기차 판매 확대와 신규 브랜드 진입이 시장 성장을 이끌었다. 이런 가운데 독일 3사는 여전히 한국 수입차 시장의 핵심 메이커로 자리하고 있다.
BMW는 7만7127대를 판매하며 3년 연속 수입차 시장 1위를 지켰다. 메르세데스 벤츠는 6만8467대로 2위에 머물렀다. 아우디는 1만1001대를 기록하며 2년 만에 ‘1만대 클럽’에 복귀했고, 순위는 6위에 올랐다. 수치만 놓고 보면 BMW의 독주 구도가 이어졌지만, 올해는 각 사의 전략 변화로 판도 변화를 예고하고 있다.
BMW는 전동화 확장을 통해 시장 주도권을 굳힌다는 전략이다. 핵심은 차세대 전동화 플랫폼 ‘노이어 클라쎄’다. BMW는 이 플랫폼을 적용한 첫 모델인 ‘뉴 iX3’를 연내 출시하며 전기차 경쟁력을 본격적으로 끌어올릴 계획이다. BMW 관계자는 “전국 주요 거점을 중심으로 3000기 이상의 충전 인프라를 구축하고, 체험형 전기차 프로그램을 확대하며 브랜드 고객 묶어두기 효과를 강화하고 있다”고 전했다.
벤츠는 전동화 경쟁 이후의 승부처로 자율주행과 소프트웨어를 지목했다. 엔비디아와 협력해 자율주행 플랫폼 ‘알파마요’를 적용한 신형 CLA를 공개하며 기술 지배력을 전면에 내세웠다. 벤츠는 한국 시장에서도 제도와 규제 환경이 정비되는 대로 최신 자율주행 기능을 차례로 도입한다는 방침이다. 여기에 더해 벤츠코리아는 올해 전동화 신차 4종과 부분변경 모델 6종 등 총 10종의 신차를 투입하며 공격적인 영업에 나선다. 고객 경험 중심의 판매 전략을 통해 1위 탈환을 노린다. 요르그 부르저 벤츠그룹 AG 최고기술책임자(CTO)는 “소프트웨어 혁신이 차량 경쟁력을 좌우하는 시대”라고 강조했다.
아우디는 다소 신중한 행보를 보인다. 전동화 속도 경쟁보다는 브랜드를 대표하는 핵심 내연기관 모델에 집중하며 체질 개선에 나섰다. 올해 전략의 중심에는 A6 풀체인지 모델이 있다. 디지털 계기판과 인포테인먼트 시스템 등 상품성을 대폭 강화해 기존 수요층을 붙잡겠다는 구상이다. 업계에서는 아우디가 올해를 재도약의 발판을 마련하는 원년으로 보고 있다.
스티브 클로티 아우디코리아 사장은 “2025년은 고객 경험 측면에서 전환점이 된 해였다”며 “올해도 온라인 정비 예약과 상담 기능을 보강해 고객 신뢰를 회복하고, 전국 딜러 네트워크 재정비를 통해 모든 고객 접점에서 일관된 프리미엄 서비스를 제공하겠다”고 말했다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
