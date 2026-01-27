삼성-LG ‘노트북 대전’… 더 스마트해졌지만 가격 크게 올라

삼성전자와 LG전자가 인공지능(AI) 기능을 한층 강화한 노트북 신제품을 나란히 내놓으며 새해 ‘AI PC’ 대전의 막이 올랐다. 제품 두께가 이전 모델보다 얇아진데다 프레임에는 초경량 고강도 신소재를 적용해 휴대성과 내구성을 동시에 올렸다는 평가가 나온다. 다만 메모리 반도체와 중앙처리장치(CPU) 가격 급등 여파로 소비자 부담은 대폭 늘었다.
삼성전자는 ‘갤럭시 북6 프로’와 ‘갤럭시 북6 울트라’를 출시한다고 26일 밝혔다. 인텔 코어 울트라 프로세서 시리즈 3를 탑재해 전력 효율과 처리 성능이 대폭 향상된 게 특징이다. 삼성전자는 “최대 50 TOPS(초당 최고 50조회 연산) 성능을 갖춘 신경망처리장치(NPU)가 이미지 편집과 텍스트 변환, 검색 등 AI 기반 작업을 원활하게 지원한다”고 설명했다.
갤럭시 북6 프로에는 발열을 줄여주는 ‘베이퍼 챔버’가, 갤럭시 북6 울트라에는 스피커 6개(우퍼 4개·트위터 2개)가 처음으로 들어갔다. 두께 역시 전작과 비교해 0.6~1.1㎜ 얇아졌다.
가격은 프로 모델이 260만~351만원, 울트라 모델이 462만~493만원이다. 이전 모델과 비교하면 프로 모델은 약 70만원가량 비싸졌다. 업계 관계자는 “최근 메모리 반도체에 CPU 가격이 크게 오르면서 이를 사용하는 노트북 가격도 인상된 것”이라고 말했다. 갤럭시 북 신제품은 27일부터 삼성스토어와 삼성마켓 등에서 구매할 수 있다.
LG전자도 ‘2026년형 LG 그램’ 라인업을 공개하며 맞불을 놨다. 자체 AI 모델 ‘엑사원(EXAONE) 3.5’를 통해 인터넷에 연결되지 않은 상황에서도 문서 요약·번역 등 각종 온디바이스 AI 기능을 활용할 수 있도록 했다.
여기에 항공·우주 산업에서 쓰이는 첨단 소재 ‘에어로미늄’을 적용해 LG 그램의 강점인 ‘무게’를 더욱 강화했다. LG 그램 프로(16형) 본체 무게는 1199g에 불과하다. 마그네슘과 알루미늄을 합성한 에어로미늄은 외부 충격에도 강하다.
갤럭시 북과 마찬가지로 가격 인상은 피하지 못했다. LG 그램 프로 AI(16형) 모델은 최대 혜택가 기준으로 208만3200원이다. 전작 대비 약 32만원 가까이 인상된 것이다. 구독 서비스를 이용하면 4년간 월 4만5500원에 이용 가능하다.
LG전자는 다음 달 28일까지 온라인브랜드샵(LGE.COM)에서 에어로미늄 소재를 적용한 그램을 구매한 고객 중 4명을 추첨해 대한항공 기프트카드 100만원권을 선물한다.
