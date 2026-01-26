몸값 높이려는 혁신당 몸값 걱정하는 민주당

합당론 뜨자 양당 수싸움 본격화

혁신,돈공천방지법으로 견제구

민주 “중도층 싸움에 불리”비등

조국(왼쪽) 조국혁신당 대표가 26일 국회에서 홍익표 청와대 정무수석과 만나 악수하고 있다. 조 대표는 당·정·청 불협화음을 언급하며 "조율에 더 많이 신경 쓰셔야 하지 않나 생각해봤다"고 지적했다. 연합뉴스

조국혁신당이 당·정·청 불협화음과 공천헌금 논란 등을 거론하며 합당 협상 상대인 더불어민주당을 상대로 몸값 높이기에 나섰다. 민주당에서는 합당 시 실익이 불분명하다는 회의론이 잇따랐다.



조국 혁신당 대표는 26일 국회를 찾은 홍익표 청와대 정무수석과 만나 “당·정·청 조율에 더 많이 신경 쓰셔야 하지 않나 생각해봤다”고 말했다. 내란전담재판부법, 공소청법, 중대범죄수사청법 등의 추진 과정에서 당·정·청의 잡음이 두드러졌다는 취지로, 여당을 향한 견제구로 해석된다.



진보 성향 야3당과 공동발의한 ‘돈 공천 금지법’(공직선거법·정치자금법 개정안)도 언급했다. 조 대표는 “단순히 ‘휴먼 에러’라고 할 것이 아니라 분명히 ‘시스템 에러’가 있기 때문에 혁신당이 제출하는 돈 공천 금지법을 한번 봐 달라”고 말했다. 공천헌금 의혹을 개인 일탈로 규정했던 정청래 민주당 대표를 겨냥한 메시지다.



혁신당은 앞서 공직선거법상 매수 및 이해유도죄 벌칙을 상향하고 당사자 피선거권을 20년간 박탈하는 내용의 돈 공천 금지법을 진보당·기본소득당·사회민주당과 함께 발의했다. 금품수수 등으로 실시되는 재선거에는 해당 정당의 공천을 금지하고, 금품수수로 공직선거법 위반 확정판결을 받을 경우 소속 정당에 지급된 보조금의 5%를 회수하는 내용도 담겼다.



이 같은 행보는 일방적 흡수 합당에 반대하며 ‘혁신당 DNA’를 강조하고 있는 흐름과 무관치 않아 보인다. 서왕진 혁신당 원내대표는 “통합은 뻔한 몸집 불리기가 아니라 새로운 희망을 제시하는 가치 연합이어야 한다”고 말했다. 혁신당은 이날 당무위원회에서 민주당과의 합당 논의 전권을 조 대표에게 위임했다.



민주당에서도 혁신당과의 합당으로 얻을 명분과 실리 모두 불분명하다는 회의론이 꾸준히 나온다. 민주당 의원 간 일부 텔레그램 단체 대화방에는 주말 새 “민주당보다 진보적 의제를 많이 내는 혁신당을 흡수하면 정당민주주의를 저해할 것” “현실적으로 혁신당 의제를 다 받아들일 수 있겠느냐” 등의 의견이 개진된 것으로 전해졌다.



송경모 윤예솔 기자 ssong@kmib.co.kr



