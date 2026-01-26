‘겨울 폭풍’에 얼어붙은 미국… 정전·결항에 인명 피해까지
미국에서 광범위하게 몰아친 ‘눈폭풍’으로 대규모 정전과 항공편 결항 등 피해가 속출하고 있다.
CNN은 25일(현지시간) “미국 전역에서 눈폭풍 관련 사망자가 이날까지 11명으로 집계됐다”며 “뉴욕·텍사스·테네시·캔자스·루이지애나·미시간주에서 사망자가 발생했다”고 전했다.
눈폭풍은 강설과 진눈깨비를 뿌리며 남부에서 북동부 방향으로 이동하고 있다. 이날 9000만명에 이르는 주민이 한파 경보·주의보 발령 지역에 포함됐다.
텍사스·루이지애나·미시시피주 등에선 100만 가구 이상이 정전 피해를 겪었다. 일부 지역에선 강설과 고드름의 무게를 이기지 못한 전선이 끊어져 전력 복구까지 수일이 소요될 것으로 보인다.
15개 주에선 30㎝ 이상의 눈이 쌓였다. 로키산맥 지역인 중서부 콜로라도주 크레스티드뷰트의 강설량은 58㎝로 기록됐다. 주요 도시의 학교 수업은 취소되거나 원격 방식으로 전환됐고, 미국 전역에서 전날부터 1만7000편 이상의 항공편이 결항됐다. CNN은 “결항 규모가 코로나19 팬데믹 이후 최대”라고 설명했다.
도널드 트럼프 대통령은 “역사적 규모의 겨울 폭풍”이라며 “폭풍 경로에 있는 모든 주와 연락을 유지하겠다”고 밝혔다.
김철오 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사