윤곽 드러난 ‘광주전남특별시’… 명칭·청사 빅딜

광주 반발에도 청사는 전남 가닥 ‘슈퍼단체장’ 견제장치 목소리도

광주·전남 통합의 청사진이 윤곽을 드러내고 있다. 이름은 광주를 앞세우되 청사는 전남에 두는 식으로 광주·전남 간 힘겨루기가 일단락되는 모양새다. 통합단체장의 권한이 비대해지는 만큼 이를 견제할 수 있는 정치적 장치가 필요하다는 지적도 제기된다.



26일 국민일보 취재를 종합하면 더불어민주당은 광주와 전남의 통합행정구역 명칭을 ‘광주전남통합특별시’로 하되 청사를 전남 무안에 있는 전남도청을 주 청사로 활용하는 내용의 광주전남통합특별법(가칭)을 준비 중이다. 민주당은 지난 25일 강기정 광주시장, 김영록 전남지사 등과 함께 이러한 내용의 잠정 합의안을 발표했다. 강 시장이 이날 “청사는 광주로 정하는 것이 합리적”이라며 반발했지만 민주당은 큰 변화 없이 특별법을 이번주 내로 발의할 전망이다.



교육계 반발에도 불구하고 교육감 또한 통합으로 선출한다. 학군도 현재 학군을 유지하되 통합교육감이 재량권을 행사할 수 있도록 했다. 일각에서 제기되는 공무원 인사 문제는 기존 특별법안에 ‘광주전남 관할구역 근무를 보장한다’는 내용의 특례를 넣어 해결하기로 했다.



광주전남통합특별시는 기존 광주(140만명)나 전남(180만명)의 배에 가까운 인구를 관할하게 된다. 통합단체장은 특별법에 따라 막강한 행정권과 더불어 정부가 약속한 매년 5조원 규모의 재정 인센티브를 포함한 대규모 재정 권한도 거머쥐게 된다.



이러한 ‘슈퍼 행정권’을 견제할 수 있는 장치가 필요하다는 목소리도 나왔다. 광주전남통합특별시장 출마가 유력한 신정훈 민주당 의원은 26일 국회에서 개최한 지방행정통합 토론회에서 “통합특별시장은 소통령에 가까운 막강한 권한을 행사하는 ‘슈퍼 단체장’”이라며 “이를 견제하기 위해 지방의회나 기초자치단체와의 권한 분산이 중요하다”고 밝혔다. 통합특별시 행정사무 감사위원장을 지방의회 동의를 얻어 임명토록 하고, 통합경제지원금·통합특별교부금 운용 권한을 시·군·구 단위로 내려보내 통합시장의 권한을 분산해야 한다는 주장 등이 나오고 있다.



