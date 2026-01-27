대한항공이 무인기 회사에 지분 투자한 까닭은
[비즈 이슈]
파블로항공과 지분 투자 계약
방산·항공우주산업 성장 의도
대한항공이 국내 드론 전문 기업 파블로항공에 전략적 지분 투자를 단행했다. 무인기 핵심기술을 확보해 방산·항공우주산업에서 중장기 성장 기반을 다지려는 의도다.
대한항공은 26일 파블로항공과 전략적 지분 투자계약을 맺었다고 밝혔다. 파블로항공은 군집 인공지능(AI) 기술에 특화된 기업이다. 새가 무리 지어 하늘을 나는 것처럼 드론이 한데 뭉쳐 임무를 수행하는 군집 AI 기술은 차세대 드론 운용의 핵심으로 꼽힌다. 파블로항공은 총 5단계 ‘군집 조율’ 기술 중 국내 최초로 4단계 진입에 성공한 상태다. 이 기술은 단계가 높을수록 조종자 수가 줄어들고, 무인기 사이의 자율성·협업 수준이 높아진다.
대한항공은 이번 계약이 항공우주 분야의 중장기 성장을 뒷받침하기 위한 전략적 투자라고 설명했다. 기존 대한항공이 보유한 중대형 무인기에 파블로항공의 군집 AI 자율비행 알고리즘과 통합관제 플랫폼, 중소형 무인기 개발 역량까지 접목해 방산 업계에서 입지를 넓혀가겠다는 것이다. 대한항공은 또 단순한 자금 조달을 넘어 파블로항공의 안정적인 성장을 지원한다는 계획이다. 대기업의 인프라와 벤처기업의 혁신 기술을 융합해 새로운 성장 모델을 구축해 나간다는 목표다.
앞서 대한항공은 2024년 4월 무인기 전담사업부를 신설해, 국내 무인기 개발을 주도해왔다. 감시정찰 등 다중 임무를 수행하는 중고도 무인기(KUS-FS)부터 저피탐 무인 편대기, 사단정찰용 무인기(KUS-FT), 다목적 무인 헬기(KUS-VH), 수직이착륙 무인기(KUS-VT) 등 군과 지방자치단체에서 활용 중인 주요 기기를 만들어왔다.
대한항공 관계자는 “역량 있는 중소·벤처기업과의 상생 협력을 강화해 기술 혁신과 동반 성장을 지속적으로 이끌어나갈 것”이라고 강조했다. 김영준 파블로항공 의장 겸 창업자는 “대한항공의 이번 전략적 투자는 파블로항공의 군집 AI 기술이 연구개발 단계를 넘어 실제 항공·방산 산업현장에서 활용할 수 있는 수준에 도달한 것을 의미한다”며 “대한항공과의 긴밀한 협력을 통해 차세대 무인기 및 항공 드론 분야에서 새로운 산업적 가치를 창출해 나가겠다”고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사