전남도, 농업 생산기반시설 정비… 전국 최대 4775억원 투입 계획
국·도비 연계 배수 개선 등 추진
재해대응 강화해 영농환경 개선
전남도는 올해 농업생산기반시설 정비에 전국 최대 규모인 4775억원을 투입할 계획이다. 지난해보다 210억원 늘어난 규모로, 농업시설의 재해 예방과 안전한 영농 기반 확충을 목표로 하고 있다.
도는 국비와 도비를 연계해 농업용수 공급의 안정성과 재해 대응력을 높이는 데 중점을 두고 있다. 배수개선사업 62지구, 농촌용수 개발사업 5지구, 방조제 개보수사업 41지구, 영산강 대단위 농업개발사업 2지구 등에 국비를 투입한다.
수리시설 개·보수사업은 1분기 중 대상 지구를 확정할 예정이다. 밭기반 정비, 대구획 경지정리, 흙수로 구조물화 등 영농 편의 증진 사업과 함께 노후 저수지 시설물 보수·보강, 자동 수위측정장치 설치, 기계화 영농기반 구축 등이 추진된다.
현재 도가 관리하는 농업생산기반시설은 저수지 3207곳, 양·배수장 1067곳, 취입보 1666곳 등 총 1만645곳에 달한다. 전남도와 시·군, 농어촌공사는 매년 분기별로 정기·정밀 안전점검을 실시해 위험 시설부터 순차적으로 정비하고 있다.
최근 기후변화로 인해 집중호우, 태풍 등 기상 이변이 잦아지면서 농업시설의 재해 예방과 안전성 확보가 중요한 과제로 부상했다. 도는 이번 사업을 통해 지역 농업인의 영농 환경이 크게 개선되고, 지역경제 활성화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대했다.
유덕규 전남도 농축산식품국장은 26일 “기후변화로 농업 재해 위험이 갈수록 커지는 상황에서 농업생산기반시설 확충은 선택이 아닌 필수”라며 “농업인이 안심하고 영농에 전념할 기반을 만들겠다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
