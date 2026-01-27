울산시장 “광역비자·의료원 설립, 생존의 문제”
대통령 부정적 입장에 반대 의견
“외국인 인력 확보, 산업 경쟁력”
김두겸 울산시장이 공공의료원 설립과 울산형 광역비자 사업에 대한 시급성과 당위성을 거듭 강조했다. 이재명 대통령이 지난 23일 열린 울산 타운홀미팅에서 이들 사업에 대해 사실상 부정적인 입장을 밝힌 데 대한 대응 차원이다.
김 시장은 26일 시청에서 기자회견을 열고 대통령이 ‘내국인 고용 기회 박탈’을 우려했던 울산형 광역비자 사업에 대한 내용을 구체적으로 설명했다. 오히려 내국인의 조선업 취업 기피로 인력난을 겪고 있다는 것이다.
그는 “현대중공업의 최근 5년간 충원율이 55%에 불과한 실정”이라며 “외국인 인력마저 확보하지 못하면 산업 경쟁력이 무너져 결국 내국인의 일자리까지 위태로워질 것”이라고 강조했다. 특히 채용 인원을 2년간 440명으로 제한해 내국인 일자리를 철저히 보호하고 있다면서 “이 제도를 정치적 시각이 아닌 경제적 생존의 관점에서 바라봐 달라”고 호소했다.
대통령이 ‘울산의 좋은 재정 여건’을 이유로 정부 지원 우선순위에서 배제한 울산 공공의료원 설립에 대해서도 김 시장은 ‘지역 형평성’을 근거로 국비 지원의 당위성을 강조했다. 그는 “대통령께서 두 번의 대선 공약을 통해 어린이 치료센터를 특화한 울산의료원 설립을 시민들에게 약속하셨다”며 공약 이행을 요청했다.
이어 “전국 35개 지방의료원 중 34개가 국비 50%를 지원받았고, 현재 신축 중인 부산·대전·경남 역시 동일한 혜택을 받고 있다”며 울산에 대해서도 같은 수준의 지원이 필요하다고 건의했다.
울산시는 향후 관계 부처 보고 과정에서 사업 실효성과 지역 특수성을 더 구체적으로 설명할 방침이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
