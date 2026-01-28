넥슨·크래프톤 ‘투톱’ 독주… 엔씨·넷마블 추격도 주목
국내 게임사 전년도 실적 분석
넥슨, 4.6조 매출 예상 사상 최고치
크래프톤, 영업이익 1.2조 ‘역대급’
엔씨, 첫 적자 딛고 반등 발판 마련
지난해 국내 게임 산업은 극명한 양극화를 드러냈다. 넥슨과 크래프톤 등 선두권 기업들이 역대 최고 실적 기록을 갈아치우며 글로벌 시장을 호령하는 사이, 일부 중견사들은 적자의 늪에서 반등의 실마리를 찾지 못하며 고전하는 형국이다.
27일 업계에 따르면 국내 주요 게임사의 지난해 연간 및 4분기 실적이 다음 달 9일 크래프톤과 엔씨소프트를 시작으로 일주일간 연달아 발표된다.
‘업계 맏형’인 넥슨은 기존에 자신들이 세웠던 게임 산업계 실적 신기록을 다시 한번 경신할 것으로 보인다. 넥슨은 지난해 11월 실적 자료를 통해 4분기 매출 1158억~1293억엔, 영업이익 217억~319억엔을 가이던스(자체 전망)로 제시했다. 이를 1~3분기 누적 실적과 합산하면 연간 매출 4823억~4958억엔, 영업이익 1475억~1557억엔이라는 계산이 나온다. 한화로 환산 시 매출 상단은 4조6100억원에 달해 역대 최고 기록을 새로 쓰게 된다.
넥슨은 기존작과 신작이 모두 고공행진 중인 몇 안 되는 게임사다. 1240만장의 판매고로 연말 글로벌 시장을 강타한 신작 ‘아크 레이더스’의 성과가 예상치를 상회할 경우, 꿈의 숫자인 ‘연 매출 5조원’이 가시권이라는 전망까지 흘러나온다.
또 다른 투톱인 크래프톤은 ‘배틀그라운드’ 지식재산권(IP)의 경이적인 생명력을 바탕으로 역대급 성적표를 예고했다. 에프앤가이드 전망치에 의하면 크래프톤은 2025년 연간 매출 3조3029억원, 영업이익 1조1952억원으로 자체 최고 기록을 갈아치울 예정이다. 4분기에만 매출 8911억원, 영업이익 1432억원이 예상돼 흔들림 없는 성장세를 증명했다. PC와 모바일 플랫폼을 통합한 축제 ‘펍지 유나이티드’ 등을 통해 IP 생태계 확장에 성공했다는 평가를 받는다.
2024년 창사 후 첫 적자를 겪으며 진통을 앓았던 엔씨소프트는 지난해 연간 매출 1조5342억원, 영업이익 244억원을 기록하며 반등의 발판을 마련했다. 특히 4분기 영업이익 115억원으로 점진적인 회복세를 보이고 있다.
시장은 엔씨소프트의 올해 행보를 더욱 주목하고 있다. 기대를 모은 ‘아이온2’가 눈에 띄는 성과를 내기 시작하면서 적자를 넘어 강력한 성장 모멘텀을 확보했기 때문이다. 올해는 다중접속역할수행게임(MMORPG) 외 다양한 장르의 신작을 연달아 내놓아 장르 다변화에 대한 개발력을 냉정하게 평가받는 원년이 될 것으로 보인다.
넷마블은 모바일 분야의 강력한 경쟁력을 앞세워 부활의 신호탄을 쏜다. 작년 연간 매출 2조7819억원, 영업이익 3462억원으로 뚜렷한 실적 개선 흐름이 예상된다. 지난해 ‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈’ 등 다수의 흥행작을 배출한 데 이어 올해도 모바일 강자다운 면모를 살린 신작 라인업을 대거 선보이며 기세를 이어간다는 방침이다.
펄어비스는 신작 ‘붉은사막’의 출시 전 예열 과정에서 연간 영업손실 228억원을 기록하며 3년 연속 적자를 지속할 가능성이 높아졌다. 4분기 역시 71억원의 영업손실을 보였으나, 모든 역량이 결집된 신작 ‘붉은사막’에 대한 세계적인 주목도가 높다는 점이 기대를 키운다.
카카오게임즈는 올해도 위태롭다. 지난해 연간 매출 4699억원에 영업손실 409억원을 기록하며 상장 후 첫 연간 적자라는 충격적인 성적표가 예상된다. 4분기에도 142억원의 영업손실이 전망돼 침체의 골이 깊다. 뚜렷한 반등 카드나 실마리가 보이지 않는 점도 문제다. 주가는 공모가 대비 반토막 난 상태다.
박관호 의장이 대표이사로 복귀한 위메이드는 지난해 매출 5981억원, 영업이익 125억원이 예상된다. 전년 대비 매출은 16%가량 감소했지만 영업이익은 76%나 급증한 수치다. ‘미르2’ 라이선스 매출과 ‘레전드 오브 이미르’의 흥행이 실적을 받쳤다.
네오위즈는 높은 완성도로 국내 게임 산업계에 반향을 일으킨 ‘P의 거짓’의 첫 확장팩 ‘서곡’을 지난해 성공적으로 안착시키며 수년래 최고치인 매출 4202억원, 영업이익 636억원을 기록할 것으로 보인다. 3분기 적자로 고전한 컴투스는 야구 게임 호조에 힘입어 4분기 영업이익 107억원으로 반등이 기대된다.
