“간유리 음영, 폐암 관련성 높아… 추적 관찰해 변화 살펴야”

[And 건강]



[전문의 Q&A 궁금하다! 이 질병] 폐 결절·간유리 음영



송승환 한양대병원 심장혈관흉부외과 교수

송승환 한양대병원 심장혈관흉부외과 교수가 폐암 발생 현황과 최신 진단·치료법에 대해 설명하고 있다.

흡연·가족력 등 평가해 암 의심 판단

크기 등 증가 땐 초기 폐선암 가능성

폐암, 전이 등 진행 빠른 경우도 많아

큰 병원 수술 좋다고 기다려선 안돼



최근 발표된 2023년 중앙암등록통계에서 폐암은 3만2953명이 새로 발생해 전체 암 중 두 번째로 많았다. 전년도 3위에서 한 계단 올라섰다. 남성에선 급증하는 전립선암에 밀려 2위로 내려왔으나 꾸준히 증가세다. 여성 암에서도 4위를 차지했다. 65세 이상에선 남녀 통틀어 가장 많이 발생했다. 조기 진단율은 여전히 낮은 수준이다. 암이 폐에 머문 국한단계 비율은 28.8%에 그쳤다. 반면 암이 주변을 파고든 국소진행 비율은 27.5%, 다른 장기로 번진 원격전이율은 43.7%에 달했다. 원격전이 시 5년 생존율은 13.9%에 불과했다.



송승환 한양대병원 심장혈관흉부외과 교수는 26일 국민일보와 인터뷰에서 “폐암은 조기에 발견해 적극 치료받으면 75% 이상의 높은 완치율을 보이지만 대부분 초기에는 뚜렷한 증상이 없어 진단이 어렵다”면서 “기침, 객혈, 호흡곤란 등 증상이 나타났을 땐 상당히 진행된 경우가 많아 치료가 어렵고 치료하더라도 결과가 좋지 않다”고 지적했다. 최근 건강검진에 흉부CT 검사를 추가하는 사람들이 많아지면서 폐 영상에서 혹(결절)이나 유리를 갈아놓은 듯 뿌옇게 보이는 ‘간유리 음영’이 발견되는 사례가 늘고 있다. 폐의 결절은 감염이나 염증과 관련 있을 수 있고 양성 종양도 상당수 된다. 따라서 모든 결절이 폐암과 연관돼 있지는 않다. 송 교수는 “의사들이 흔히 CT에서 모양이 좋지 않다고 표현하는데, 경계가 불분명하거나 생김새가 울퉁불퉁할 땐 흡연 여부, 폐암 가족력 등 여러 가지를 바탕으로 평가해 폐암을 의심해 볼 수 있다”고 말했다. 또 “간유리 음영 역시 모두 폐암과 관련된 것은 아니며 가끔 없어지기도 한다”면서 “3~6개월 간격으로 추적 검사를 해 크기, 모양 등이 변하는지 관찰하고 지속적으로 남아있는 경우에도 개별 평가해 추적 관찰이나 수술 여부를 결정한다”고 덧붙였다. 다음은 일문일답.



-간유리 음영 다 수술해야 하나.



“국내외 여러 연구에서 간유리 음영이 관찰된 환자를 수술한 결과 폐암의 전 단계에 해당하거나 초기 폐암으로 밝혀지는 등 폐암과 관련성이 높다고 보고된다. 다만 모든 간유리 음영을 수술로 절제하는 것은 아니다. 먼저 수개월 간격으로 추적 관찰하면서 크기나 모양, 음영의 농도 변화 등을 지켜본다. 크기가 작고 뚜렷한 변화가 없으면 수술하지 않고 장기간 추적 관찰하는 경우도 있다. 간유리 음영은 ‘순수형’과 ‘부분 고형’으로 나뉘는 데 순수형의 약 20%, 부분 고형의 약 40%가 추적 관찰 중에 크기나 모양, 고형 부위 비율이 증가한다. 이런 경우 초기 폐선암일 가능성이 큰 만큼 수술 치료를 고려한다.”



-근래 절제 범위를 줄인 수술법이 주목받는데.



“사람 폐는 오른쪽에 3개, 왼쪽에 2개의 구획(엽)으로 구성돼 있다. 전통적인 수술법은 암이 발생한 폐엽을 전부 절제하는 방식이다. 하지만 일본에서 1100여명 대상 대규모 임상연구를 통해 암 크기가 2㎝ 이하로 작고 고형 부위 비율이 50% 미만으로 적고, 폐의 말단 부위에 있는 초기 폐암(림프절 전이가 없음)일 경우 ‘구획절제술’이 폐엽절제술에 비해 효과가 낮지 않다고 2022년 국제 학술지 ‘랜싯’에 발표됐다. 이후 해당 기준에 맞는 환자에게 구획절제술 시행 비율이 늘고 있다. 이는 암이 있는 부위만 콕 집어 제거하는 수술이다. 기준에 부합하지 않으면 폐엽절제술을 한다. 또 암 위치가 폐의 말단 부위가 아닌 중앙부에 가깝거나 폐문부(폐로 들어오는 큰 혈관, 기관지가 겹쳐 보이는 부위) 근처라면 기술적으로 구획절제술이 불가능한 경우가 많아 엽절제술을 선택한다.”



-구획절제술의 장점은.



“폐 절제 범위가 상대적으로 작기 때문에 폐 기능 보존 측면에서 이득이다. 앞서 말한 일본 임상연구의 초기 5년 결과를 보면 수술 후 재발, 사망률에 있어 폐엽절제술에 비해 효과가 비슷하거나 오히려 더 좋았다. 최근 발표된 10년 추적 관찰에선 재발률 등에서 엽절제술이 우수하다는 결과도 있다. 따라서 구획절제술은 기준에 해당하는 환자들에서 신중히 선택해야 한다. 암 크기, 위치, 모양 등은 물론 환자 컨디션, 폐 기능, 동반질환 여부 등을 고려해야 한다.”



-폐암 치료에 새로운 시도가 많이 이뤄지고 있다.



“폐암 수술은 현재 대부분 흉강경으로 이뤄진다. 가슴을 여는 개흉술에 비해 통증이나 흉터가 적고 회복이 빠르다. 최근엔 로봇 폐암 수술도 확산하고 있으나 아직 대세는 아니다. 일부 환자에선 수술 중 암 의심 부위의 주변부만 절제해 그 조직(동결절편)을 통해 폐암 여부를 확인하고 폐암일 경우 수술을 마무리하는 등 진단과 치료를 동시에 하는 경우도 있다. 또 수술 전 면역 항암제 치료를 통해 암 크기를 줄이거나 진행을 늦춰 수술 불가능했던 환자를 수술까지 이르게 하거나 수술 후 면역항암제를 투여해 장기 재발률을 줄이는 등 폐암 치료에 획기적 발전이 이뤄지고 있다.”



송 교수는 “폐암은 시간이 지나면서 전이 등 진행이 빠른 경우도 많으므로 진단과 치료를 신속하게 하는 병원을 찾는 것이 환자 입장에선 유리하다”면서 “무조건 큰 병원에서 수술받아야 좋다고 몇 달씩 기다리지 말라”고 조언했다.



글·사진=민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 최근 발표된 2023년 중앙암등록통계에서 폐암은 3만2953명이 새로 발생해 전체 암 중 두 번째로 많았다. 전년도 3위에서 한 계단 올라섰다. 남성에선 급증하는 전립선암에 밀려 2위로 내려왔으나 꾸준히 증가세다. 여성 암에서도 4위를 차지했다. 65세 이상에선 남녀 통틀어 가장 많이 발생했다. 조기 진단율은 여전히 낮은 수준이다. 암이 폐에 머문 국한단계 비율은 28.8%에 그쳤다. 반면 암이 주변을 파고든 국소진행 비율은 27.5%, 다른 장기로 번진 원격전이율은 43.7%에 달했다. 원격전이 시 5년 생존율은 13.9%에 불과했다.송승환 한양대병원 심장혈관흉부외과 교수는 26일 국민일보와 인터뷰에서 “폐암은 조기에 발견해 적극 치료받으면 75% 이상의 높은 완치율을 보이지만 대부분 초기에는 뚜렷한 증상이 없어 진단이 어렵다”면서 “기침, 객혈, 호흡곤란 등 증상이 나타났을 땐 상당히 진행된 경우가 많아 치료가 어렵고 치료하더라도 결과가 좋지 않다”고 지적했다. 최근 건강검진에 흉부CT 검사를 추가하는 사람들이 많아지면서 폐 영상에서 혹(결절)이나 유리를 갈아놓은 듯 뿌옇게 보이는 ‘간유리 음영’이 발견되는 사례가 늘고 있다. 폐의 결절은 감염이나 염증과 관련 있을 수 있고 양성 종양도 상당수 된다. 따라서 모든 결절이 폐암과 연관돼 있지는 않다. 송 교수는 “의사들이 흔히 CT에서 모양이 좋지 않다고 표현하는데, 경계가 불분명하거나 생김새가 울퉁불퉁할 땐 흡연 여부, 폐암 가족력 등 여러 가지를 바탕으로 평가해 폐암을 의심해 볼 수 있다”고 말했다. 또 “간유리 음영 역시 모두 폐암과 관련된 것은 아니며 가끔 없어지기도 한다”면서 “3~6개월 간격으로 추적 검사를 해 크기, 모양 등이 변하는지 관찰하고 지속적으로 남아있는 경우에도 개별 평가해 추적 관찰이나 수술 여부를 결정한다”고 덧붙였다. 다음은 일문일답.“국내외 여러 연구에서 간유리 음영이 관찰된 환자를 수술한 결과 폐암의 전 단계에 해당하거나 초기 폐암으로 밝혀지는 등 폐암과 관련성이 높다고 보고된다. 다만 모든 간유리 음영을 수술로 절제하는 것은 아니다. 먼저 수개월 간격으로 추적 관찰하면서 크기나 모양, 음영의 농도 변화 등을 지켜본다. 크기가 작고 뚜렷한 변화가 없으면 수술하지 않고 장기간 추적 관찰하는 경우도 있다. 간유리 음영은 ‘순수형’과 ‘부분 고형’으로 나뉘는 데 순수형의 약 20%, 부분 고형의 약 40%가 추적 관찰 중에 크기나 모양, 고형 부위 비율이 증가한다. 이런 경우 초기 폐선암일 가능성이 큰 만큼 수술 치료를 고려한다.”“사람 폐는 오른쪽에 3개, 왼쪽에 2개의 구획(엽)으로 구성돼 있다. 전통적인 수술법은 암이 발생한 폐엽을 전부 절제하는 방식이다. 하지만 일본에서 1100여명 대상 대규모 임상연구를 통해 암 크기가 2㎝ 이하로 작고 고형 부위 비율이 50% 미만으로 적고, 폐의 말단 부위에 있는 초기 폐암(림프절 전이가 없음)일 경우 ‘구획절제술’이 폐엽절제술에 비해 효과가 낮지 않다고 2022년 국제 학술지 ‘랜싯’에 발표됐다. 이후 해당 기준에 맞는 환자에게 구획절제술 시행 비율이 늘고 있다. 이는 암이 있는 부위만 콕 집어 제거하는 수술이다. 기준에 부합하지 않으면 폐엽절제술을 한다. 또 암 위치가 폐의 말단 부위가 아닌 중앙부에 가깝거나 폐문부(폐로 들어오는 큰 혈관, 기관지가 겹쳐 보이는 부위) 근처라면 기술적으로 구획절제술이 불가능한 경우가 많아 엽절제술을 선택한다.”“폐 절제 범위가 상대적으로 작기 때문에 폐 기능 보존 측면에서 이득이다. 앞서 말한 일본 임상연구의 초기 5년 결과를 보면 수술 후 재발, 사망률에 있어 폐엽절제술에 비해 효과가 비슷하거나 오히려 더 좋았다. 최근 발표된 10년 추적 관찰에선 재발률 등에서 엽절제술이 우수하다는 결과도 있다. 따라서 구획절제술은 기준에 해당하는 환자들에서 신중히 선택해야 한다. 암 크기, 위치, 모양 등은 물론 환자 컨디션, 폐 기능, 동반질환 여부 등을 고려해야 한다.”“폐암 수술은 현재 대부분 흉강경으로 이뤄진다. 가슴을 여는 개흉술에 비해 통증이나 흉터가 적고 회복이 빠르다. 최근엔 로봇 폐암 수술도 확산하고 있으나 아직 대세는 아니다. 일부 환자에선 수술 중 암 의심 부위의 주변부만 절제해 그 조직(동결절편)을 통해 폐암 여부를 확인하고 폐암일 경우 수술을 마무리하는 등 진단과 치료를 동시에 하는 경우도 있다. 또 수술 전 면역 항암제 치료를 통해 암 크기를 줄이거나 진행을 늦춰 수술 불가능했던 환자를 수술까지 이르게 하거나 수술 후 면역항암제를 투여해 장기 재발률을 줄이는 등 폐암 치료에 획기적 발전이 이뤄지고 있다.”송 교수는 “폐암은 시간이 지나면서 전이 등 진행이 빠른 경우도 많으므로 진단과 치료를 신속하게 하는 병원을 찾는 것이 환자 입장에선 유리하다”면서 “무조건 큰 병원에서 수술받아야 좋다고 몇 달씩 기다리지 말라”고 조언했다.글·사진=민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지