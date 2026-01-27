복통 잡겠다고 마약성 진통제 계속 쓰다간 ‘독’ 부를 수도

[And 건강] 염증성 장질환자의 애환

심한 복통과 설사, 혈변이 특징인 염증성 장질환자가 늘면서 마약성 진통제 사용도 덩달아 급증한 것으로 나타났다. 생물학적 제제 등 근본적 장 염증 치료가 가능한 상급 치료제의 조기 사용이 마약성 진통제 감소의 해법이 될 수 있다는 지적이 나온다. 게티이미지뱅크

서구적 식습관·항생제 사용 등 원인

크론병·궤양성대장염 환자 늘어

오피오이드 쓰는 사례 동반 증가

소분자 제제 등 활용하는 게 해법



염증성 장질환 증가, 왜?



크론병에서 사용 더 위험

