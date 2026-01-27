복통 잡겠다고 마약성 진통제 계속 쓰다간 ‘독’ 부를 수도

서구적 식습관·항생제 사용 등 원인
크론병·궤양성대장염 환자 늘어
오피오이드 쓰는 사례 동반 증가
소분자 제제 등 활용하는 게 해법
50대 직장인 남성 A씨는 6년 전 염증성 장질환인 크론병 진단을 받았다. 소장에 생긴 염증이 잘 조절되지 않아 만성 복통에 시달려야 했다. 일반 진통제로는 듣지 않자 마약성 진통제인 ‘오피오이드’를 처방받아 복용하기 시작했다. 오피오이드의 즉각적인 진통 효과에 어쩔 수 없이 장기 사용하게 됐다.
크론병이나 궤양성대장염 같은 염증성 장질환을 겪는 현대인들이 늘고 있다. 유전적 요인도 있으나 고지방식·초가공식품 섭취 같은 서구적 식습관, 잦은 항생제 사용, 위생 개선에 따른 유아기 미생물 노출 감소 등 환경적 원인이 질환 증가에 영향을 미친 것으로 추정된다. 그런데 이런 염증성 장질환 증가로 덩달아 A씨 같은 오피오이드 사용자도 최근 10년 새 10배 가까이 급증한 것으로 나타났다. 오피오이드는 진통 효과가 강한 마약류인 만큼 사용 기간이 길수록 의존성(중독)이나 과다 복용 위험이 커진다. 중장기적으론 염증성 장질환자에게 독(毒)이 될 수 있어 경각심을 가져야 한다는 게 전문가 의견이다. 소분자 제제나 생물학적 제제 등 염증의 근본 치료가 가능한 ‘상급 치료제’의 확산을 통해 오피오이드 사용을 줄이려는 노력이 필요하다는 지적이 나온다.
염증성 장질환 증가, 왜?
26일 대한장연구학회 자료에 따르면 국내 크론병 유병률은 2010년 인구 10만명 당 15.1명이었으나 2019년 36.9명으로, 궤양성대장염은 같은 기간 인구 10만명 당 31.4명에서 65.7명으로 증가했다. 분당서울대병원 소화기내과 전유경 교수는 “1980년대 수집된 서울 강동·송파 지역의 염증성 장질환자 코호트(동일 집단) 자료 분석 연구를 보면 1986년 크론병 유병률은 인구 10만명 당 0명, 궤양성대장염은 10만명 당 0.22명일 정도로 과거에는 염증성 장질환자가 거의 없었다”면서 “최근의 증가세를 보면 환경적 요인이 질환 증가에 주요한 역할을 한 것으로 보인다”고 설명했다.
염증성 장질환은 위장관에 만성적인 염증이 반복되는 병이다. 혈변과 설사가 주 증상이며 일상생활을 하기 어려울 정도의 심한 복통을 겪는 게 특징이다. 크론병은 입에서부터 항문까지 위장관 어디에서나 염증이 생길 수 있으나 대부분 소장과 대장을 침범한다. 반면 궤양성대장염은 병변이 직장 등 대장에 국한되고 소장을 침범하지는 않는다. 둘 다 완치가 어려워 약물치료를 중심으로 염증을 최대한 억제하고 안정된 상태를 유지하는 것을 치료 목표로 한다.
치료에서 중요한 것이 통증 조절인데, 일반 진통제로 실패할 경우 마약성 진통제까지 고려된다. 마취나 암성 통증 조절 목적으로 널리 쓰이는 의료용 마약인 오피오이드(모르핀, 코데인, 펜타닐 등)가 해당된다. 전 교수는 “특히 활동성 장염의 범위가 넓거나 농양(고름), 천공(구멍 뚫림) 등 합병증이 동반된 경우 혹은 수술 치료를 받은 후 복통이 매우 심할 수 있으며 마약성 진통제 사용 가능성이 커질 수 있다”고 말했다. 문제는 한번 시작한 마약성 진통제는 내성, 금단, 불안 등으로 인해 끊기가 매우 어렵다는 점이다.
크론병에서 사용 더 위험
분당서울대병원 윤혁·전유경 교수팀이 최근 국제 학술지(Inflammatory Bowel Diseases)에 발표한 국내 염증성 장질환자 마약성 진통제 사용 실태 분석 결과를 보면 2010년 242명이었던 만성 오피오이드 사용자는 2021년 2398명으로 9.9배 증가했다. 오피오이드를 누적 90일 이상 사용 혹은 1년 내 3회 이상 처방받았을 때를 기준으로 했다. 크론병 환자에서의 오피오이드 사용률은 같은 기간 1.38%에서 5.38%로 3.9배, 궤양성대장염 환자는 0.53%에서 1.98%로 3.7배 상승했다. 윤혁 교수는 “두 질환의 침범 부위 차이로 인해 크론병은 복통을 쉽게 일으키나 궤양성대장염은 복통보다 혈변, 설사, 점액변 같은 변 관련 증상을 더 쉽게 유발한다. 따라서 크론병 환자에서 복통으로 인한 진통제 사용이 증가할 위험이 더 큰 것”이라고 말했다.
연구팀은 염증성 장질환자의 마약성 진통제 사용을 줄일 수 있는 방안도 제시했다. 소분자 제제(JAK억제제, SIP 수용 조절제)나 생물학적 제제(항TNF 제제, 항 IL-12/13 제제 등) 등 근본적인 장염 억제 치료가 가능한 약물을 활용하는 것이다. 이들 신약은 기존 치료제(5-ASA, 스테로이드, 면역조절제 등)와는 달리, 염증을 일으키는 핵심 경로를 선택적으로 차단해 질병 경과를 바꿀 수 있다. 이 때문에 ‘상급 치료제’로 불린다. 연구팀이 실제 상급 치료제를 적용한 결과 크론병 환자의 60.8%, 궤양성대장염 환자의 50.8%가 1년 안에 오피오이드 사용을 중단했다. 마약성 진통제가 필요할 정도의 중증 환자에서 적극적인 상급 치료의 필요성을 시사한다. 다만 국내 도입 상급 치료제는 건강보험이 적용되고 있으나 기존 치료제에 실패할 경우 쓸 수 있어 조기 치료 급여 확대의 필요성이 제기되고 있다. 전 교수는 “장 염증이나 협착, 천공 같은 근본적 문제들을 치료하지 않은 채 오피오이드로 버티기만 하는 것은 오히려 잠재적 위험을 키울 수 있어 경계해야 한다”고 강조했다.
민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
