이 대통령 “민주주의 역사의 큰 스승 잃었다” 애도

이재명 대통령은 25일 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 별세 소식에 “민주주의 역사의 큰 스승을 잃었다”고 애도했다. 이 대통령은 페이스북을 통해 “비통한 마음을 금할 수 없다”며 “대한민국을 대표해 유가족분께 깊은 애도를 전한다”고 밝혔다. 이 수석부의장은 2018년 당시 정치적 시련을 겪던 이 대통령을 “당의 소중한 자산”이라고 표현하는 등 그의 정치적 멘토로 활동했다.
이 대통령은 “이 수석부의장님은 격동의 현대사 속에서 민주주의 가치를 지키고 확장하기 위해 일생을 바치셨다”며 “시대적 과제 앞에서 원칙과 소신을 굽히지 않으면서도 안정과 개혁을 조화롭게 끌어내는 탁월한 지도력을 보여주셨다”고 말했다. 이어 “남겨주신 귀한 정치적 유산을 오래도록 기억하겠다. 이제 모든 무거운 짐을 내려놓으시고 부디 영면하시길 기원한다”고 애도했다.
우원식 국회의장도 “이 수석부의장님은 대한민국 민주주의의 역사 그 자체였다. 이렇게 황망히 우리 곁을 떠나셨다는 사실이 믿기지 않는다”고 말했다. 이어 “마지막 순간까지 민주평통 수석부의장으로서 한반도 평화를 위해 헌신하셨던 선배님의 열정을 결코 잊지 않겠다. 함께 할 수 있어 진심으로 영광이었다”고 덧붙였다.
