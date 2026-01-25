가덕도 테러사건 수사 TF 출범
국수본 2개 수사대 45명 규모
경찰청 국가수사본부는 2024년 이재명 대통령의 더불어민주당 대표 시절 발생한 피습 사건을 수사하는 ‘가덕도 테러사건 수사 태스크포스(TF)’가 26일 출범한다고 25일 밝혔다. TF는 45명 규모의 2개 수사대로 운영되고, 부산경찰청에 사무실이 마련된다. 경찰 관계자는 “수사의 공정성 및 중립성 확보를 위해 부산청장의 지휘·보고를 배제하고, 국수본에서 직접 사건을 관리할 예정”이라고 설명했다.
수사팀은 사건의 배후·공모 세력 등에 대한 축소·은폐 여부와 초동 조치 과정에서 증거 인멸 여부, 전 정부의 테러 미지정 경위 등을 들여다볼 방침이다. TF 단장은 정경호 광주청 수사부장이 맡는다. 상황에 따라 수사팀 인력은 증원될 수 있다.
정부는 지난 20일 가덕도 피습사건을 ‘테러’로 지정했다. 피습 사건 범인 김모(69)씨는 지난해 대법원에서 살인미수 등 혐의로 징역 15년이 확정됐다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
