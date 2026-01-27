[특별기고] 다음 팬데믹 대처, 국가 임상연구 역량에 달렸다

지난 3년간 전 세계를 휩쓴 코로나19 팬데믹은 우리 사회에 지울 수 없는 흔적을 남겼다. 대한민국은 ‘K 방역’이라는 이름 아래 진단·추적·의료 대응에서 세계가 주목할 성과를 보였지만 동시에 뼈아픈 한계도 드러냈다. 글로벌 제약사들의 유례없는 mRNA 백신 출시 속도에 비하면 우리나라 자체 백신의 생산과 치료제 개발은 더뎠고, 외국산을 수급하는 데 주력할 수밖에 없었다. 개발이 지연된 것은 기술력 부족 탓만은 아니었다. 고위험 감염병 임상시험을 즉각 수행할 전문 시설과 훈련된 전문 인력, 이를 뒷받침할 국가 차원의 체계적인 임상연구 시스템이 우리에게는 없었다.
팬데믹 초기, 미국 국립보건원(NIH)은 10개국 60여개 기관과 협력해 렘데시비르 등 코로나19 치료제의 효과를 빠르게 검증하며 전 세계 진료 지침을 이끌었다. 반면 우리나라는 개별 병원 중심의 소규모 연구에 그쳤고 국가 차원의 통합 임상연구 플랫폼 부재로 국내 환자 데이터를 활용한 고품질 연구나 글로벌 연구에서의 주도적 역할 수행에 한계를 보였다. 이는 연구 성과의 부족을 넘어, 국민에게 최적의 치료 전략을 신속히 제공하지 못하는 문제로 이어졌다.
평시 네트워크가 위기 시 속도 결정
미국은 NIH 산하 감염병 임상연구 컨소시엄(IDCRC)을 통해 전국 단위 임상 네트워크를 운영하고 있다. 에모리대학교를 비롯한 10개 거점기관 중심으로 구성된 이 네트워크를 통해 평시에 연구 역량을 축적하다가, 위기 시에는 준비된 프로토콜과 운영체계를 활용해 신속히 임상시험을 수행한다.
영국과 일본 역시 마찬가지다. 정부와 학계, 병원이 협력하는 학술 연구 수탁기관(ARO) 모델을 마련해 새로운 감염병뿐만 아니라 조용한 팬데믹이라 일컫는 항생제 내성 등 다양한 공중보건 위기에 대비해 임상연구를 촉진하고 있다.
우리도 이 같은 모델을 참고해 평시부터 작동하는 ‘국가 감염병 임상연구 네트워크’를 갖춰야 한다. 먼저 이를 총괄하는 ‘감염병 임상연구·분석센터(가칭)’가 필요하다. 센터는 위기 시 치료제·백신 개발 우선 순위에 따라 임상시험을 주도하고 특수시설(BL3)과 표준시험법(SOP)을 활용해 대량의 분석 수요에 대응하는 핵심 기능을 수행해야 한다. 이 센터를 중심으로 향후 완성될 중앙 및 권역 감염병 전문병원이 단순한 진료기관을 넘어 임상연구 네트워크의 허브로서 기능해야 한다. 네트워크를 통해 표준화된 데이터 플랫폼, 연구 코디네이터를 비롯한 임상시험 전문 인력, 통합 임상연구윤리심의위원회(IRB) 체계 등을 갖춘다면 팬데믹 상황에서도 즉각적으로 임상시험에 착수할 수 있다.
국가 보건안보 위한 가장 확실한 투자
센터의 인프라만 건립된다고 팬데믹 대응 체계가 완성되는 건 아니다. 시스템이 현장에서 실질적으로 작동하려면 임상연구를 촉진하는 법·제도가 정비돼야 하고 평시에도 전문 인력 참여와 운영체계를 유지할 예산 투자의 뒷받침이 있어야 한다. 무엇보다 센터 설립을 위해 정부와 의료계의 협력이 강화될 때 우리의 준비는 선언을 넘어 현장에서 작동하는 ‘체계’로 자리 잡을 것이다.
다음 팬데믹도 예고 없이 찾아오고 대비할 시간은 촉박할 것이다. 다음 위기 때도 해외 연구에 의존하는 혼란을 되풀이할지, 우리만의 전략으로 대응할지는 지금의 선택에 달렸다. 글로벌 경쟁 속에서 치료제와 백신을 신속히 확보하는 것은 단순히 방역을 넘어 ‘보건 주권’을 지키는 일이다. 지속적인 연구 지원과 인력 양성, 그리고 국가 차원의 임상연구 컨트롤타워 구축은 국민의 생명과 보건 안보를 수호할 가장 확실한 투자임이 틀림없다.
김홍빈 대한감염학회 이사장·분당서울대병원 교수
