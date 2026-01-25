“한국, 대북억제 주된 책임”… 美, 안보전략 대변화 예고
미, 2026 국방전략에 명시
콜비 국방차관 방한… NDS 논의 주목
도널드 트럼프 행정부가 ‘2026년 국방전략(National Defense Strategy·NDS)’에서 한국에 북한을 억제할 주책임(primary responsibility)이 있다고 명시했다. 미국은 서반구 안보 등 ‘미국의 이익’에 집중하고 한국은 한반도 안보에 일차 책임을 져야 한다는 취지다. 주한미군의 전략적 유연성 확대 등 한·미 안보 전략의 큰 변화가 예상된다.
미 국방부는 23일(현지시간) 공개한 34페이지 분량의 NDS에서 “한국은 매우 중요하면서도 더 제한적인 미국의 지원을 받으며 대북 억제에서 주된 책임을 질 능력이 있다”고 밝혔다. 미국이 ‘핵우산’으로 확장 억제는 유지하면서도 북한의 재래식 전력 위협에서는 한국이 스스로 억지력을 강화해야 한다는 취지다.
NDS는 또 “한국은 북한의 직접적이고 분명한 위협에 직면한 상황에서 그렇게 할 의지도 있다”며 “(대북 억제) 책임에서 이런 균형 조정은 한반도에서 미군의 태세를 업데이트하는 데 있어 미국의 이익과 부합한다”고 설명했다. 이어 “이를 통해 우리는 미국의 국방 우선순위와 더 부합하는 더 굳건하고 더 상호 호혜적인 동맹 관계를 보장할 수 있으며 그렇게 함으로써 항구적 평화의 여건을 조성할 수 있다”고 강조했다.
NDS는 지난해 12월 발표된 상위 문서 국가안보전략(NSS)에서 생략한 북한의 위협에 대해 언급했다. NDS는 “북한 핵 전력은 규모와 정교함이 증가하고 있으며 미국 본토에 대한 분명하고 현존하는 핵 공격 위험을 제기한다”고 명시했다. 이어 “북한 미사일 전력은 재래식 무기뿐 아니라 핵무기 및 기타 대량살상무기를 사용해 한국과 일본 내 목표물을 타격할 수 있는 능력을 갖추고 있다”고 평가했다.
다만 NDS도 북한 비핵화는 언급하지 않았다. 전임 조 바이든 행정부는 2022년 NDS와 함께 공개한 핵태세검토보고서(NPR)에서 한반도의 완전하고 검증 가능한 비핵화를 목표로 명시했다. NDS는 미국의 국방 우선순위를 설정하고 전략을 제시하는 문서로 새 행정부가 출범하는 4년마다 발표된다. 미 국방부는 엘브리지 콜비 정책담당 차관이 한국과 일본을 방문한다고 밝혀 NDS에 대한 구체적인 설명이 뒤따를 것으로 예상된다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사