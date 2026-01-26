“어리석은 해외 모험 자원 낭비 안해”… 美 이익 최우선 못박아
‘미국의 이익’ 표현 30여차례 등장
美본토·서반구 안보 가장 중요시
동맹 향해선 “제한적 지원” 선언
“우리는 더 이상 어리석고 거창한 해외 모험에 미국 국민의 의지와 자원, 심지어 생명을 낭비하지 않을 것이다.” 미 국방부는 23일(현지시간) 공개한 국방전략(NDS) 결론 부분에 이렇게 밝히며 “우리는 미국 국민의 구체적 이익을 주저함 없이 우선시할 것”이라고 선언했다.
미국의 새 NDS에는 도널드 트럼프 대통령의 ‘미국 우선주의’로 드러난 자국 이익의 극대화와 ‘거래 중심’의 동맹관이 노골적으로 드러난다. NDS에 미국의 ‘이익(interest)’이라는 표현이 30여 차례 등장하는데 “실용적이고 구체적인 방식으로 미국인을 최우선에 두겠다”는 트럼프 행정부의 의지가 담겼다. 폴리티코는 NDS에 대해 “미국 국민의 실질적 이익에 초점을 맞출 것을 요구하는 한편 거창한 전략을 버릴 것을 주문하고 있다”고 평가했다.
NDS는 미국의 안보 환경과 관련해 미국 본토와 서반구를 최우선 순위에 두고 이어 중국, 러시아, 이란, 북한 순으로 기술했다. NDS는 “서반구 전역에서 미국의 이익이 위협받고 있다”며 “미군의 최우선 과제는 미국 본토를 방어하는 것이다. 이에 따라 국방부는 미국 본토 방어를 최우선으로 삼을 것이며 여기에는 서반구 전역에서 미국의 이익을 수호하는 것도 포함된다”고 설명했다. 이를 위해 국경 단속과 마약 테러리스트 단속 등을 강조했다.
그린란드와 파나마 운하 등에서도 미국의 군사적·상업적 접근의 필요성을 기술했다. 트럼프가 서반구의 안보를 강조하며 그린란드 병합 의지를 밝히고 있는 것과 같은 맥락이다. 미국의 안보 이익에서 본토와 서반구가 가장 중요하다는 인식을 드러낸 것이다.
NDS는 중국에 대해서는 “어떤 기준으로 보더라도 중국은 이미 미국에 이어 세계에서 두 번째로 강력한 국가”라고 설명했다. 하지만 “대결이 아닌 ‘힘’을 통해 인도·태평양에서 중국을 억제한다”는 전략적 접근을 제시하며 “미국·중국·역내 국가 모두가 ‘적절한 평화’를 누릴 수 있는 인도·태평양 지역의 세력 균형을 조성할 것”이라고 밝혔다. 트럼프 행정부 1기 당시 중국을 미국 안보의 최대 위협으로 강조한 것과 달리 중국과의 외교를 강조한 것이다.
대만 문제에 대해서도 직접 언급하지 않았다. 오는 4월 시진핑 중국 국가주석과 회담을 앞둔 만큼 중국과 적대적인 패권 경쟁을 하기보다는 적절한 상황 관리에 나서겠다는 뜻으로 해석된다. 다만 “제1도련선을 따라 강력한 거부형 방어 체계를 구축할 것”이라고 밝혀 제 1도련선의 핵심인 대만에 대한 안보 지원을 우회적으로 강조했다.
NDS는 러시아에 대해 “지속적이지만 통제 가능한 위협”으로 묘사하며 유럽 동맹국들의 자체 역량을 강화하는 방향으로 유럽 내 미군 배치를 조정할 것이라고 밝혔다. 이란에 대해서는 지난해 6월 미군의 이란 핵 시설 폭격 작전인 ‘미드나잇 해머’를 거론하며 “이란 정권은 수십년 만에 가장 약해졌다”고 평가했다.
미국은 동맹을 향해서는 “미군의 지원은 중요하지만 제한적으로 제공될 것”이라며 “유럽과 중동, 한반도에서 동맹국 및 파트너들이 자국 방어에 대한 주된 책임을 지도록 장려하는 방안을 최우선 과제로 삼을 것”이라고 밝혔다. 유럽에 대해서는 “유럽이 여전히 중요하지만, 글로벌 경제력에서 차지하는 비중은 작아지고 있다”며 “따라서 우리는 유럽에 계속 관여하겠지만 미국 본토 방어와 중국 억제를 우선시해야 하며 그렇게 할 것”이라고 명시했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사