‘실세 총리’ ‘선거의 왕’ 수식어… DJ부터 李대통령까지 인연

‘민주 거목’ 이해찬 전 총리 별세

김종인 꺾고 국회 입성… 7선까지

노무현·문재인 등 킹메이커 역할

총선 압승 이끌며 20년 집권론 주창

이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장이 지난 2일 경기도 고양 킨텍스에서 열린 제22기 민주평통 출범회의에서 이재명 대통령과 대화하고 있다. 뉴시스

25일 별세한 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장은 7선 국회의원과 국무총리를 지낸 반독재 민주화 투사였다. 1973년부터 유신 체제에 맞서 반세기 넘게 민주 진영을 지켜온 큰 별이 긴 민주화 투쟁의 여정을 마쳤다.



고인은 삶 자체가 민주주의의 역사와 궤를 같이했다. 서울대 사회학과 재학 중 학생운동에 투신했다. 1974년 민청학련 사건으로 15년형을 선고받았지만 형집행정지로 1년 만에 출소했다. 1980년 6월 ‘김대중 내란음모 사건’에 엮여 10년형을 선고받았다. 고인이 내란음모 사건 재판에서 “이 목숨 다 바쳐 이 땅이 민주화될 때까지 싸워나가겠다. 당신들이 저지르고 있는 역사적 범죄를 결코, 절대로 용납할 수 없다”고 일갈한 일화가 세간에 널리 알려지기도 했다.



수감생활 속에서도 고인은 민주화를 향한 열망을 꺾지 않았다. 교도소에서 김대중 전 대통령과 문익환 목사 등 재야 지도자들과 만남을 이어갔다. 1982년 성탄절 특사로 석방된 뒤 1987년 6월항쟁을 주도했던 민주헌법쟁취국민운동본부 상황실장을 맡아 대통령 직선제 개헌을 끌어낸 후 정치 여정 2막을 시작했다.



1987년 13대 대선에서 김대중 후보가 낙선한 뒤 평화민주당에 입당했고, 이듬해 13대 총선에서 서울 관악을 지역구에 출마해 민주정의당 김종인 후보를 꺾고 국회에 입성했다. 이후 관악을 지역에서만 17대 총선까지 내리 5선을 했다. 1988년 광주민주화운동 진상조사특별위원회 청문회에서 송곳 질의를 하며 당시 통일민주당 노무현 의원과 함께 명성을 얻었다. 노동 분야 입법 활동에도 주력하며 노 의원, 이상수 의원과 함께 ‘노동위 삼총사’로 불렸다.



1995년 민선 1기 서울시에서 정무부시장을 맡았고, 1998년 김대중정부 초대 교육부 장관을 지냈다. 2002년 16대 대선 때는 새천년민주당 중앙선거대책위원회 기획본부장을 맡아 노무현 대통령 당선을 도왔다. 2003년 국민참여통합신당 창당 기획단장을 맡아 열린우리당 창당을 이끌었고, 2004년 고건 전 총리에 이어 노무현정부 두 번째 총리로 임명됐다.



이 수석부의장은 2018년 더불어민주당 대표로 취임해 21대 총선 압승을 이끌었다. 7선 의원 출신인 이 수석부의장은 김대중정부 교육부 장관, 노무현정부 국무총리 등을 역임했다. 뉴시스

이 수석부의장은 노 전 대통령과 유일하게 ‘맞담배’를 피울 정도로 가까운 핵심 측근이자 ‘실세 총리’였다. 총리 시절 행정수도 이전을 주도하고, 이라크 파병 등을 두고 불협화음을 빚던 당정청 관계를 복원하는 데 기여했다는 평가를 받는다.



2007년 17대 대선 당시 대통합민주신당 후보 경선에 출마했다가 낙선했고, 대선 패배 후 18대 총선 불출마를 선언했다. 이후 민주통합당 대표에 올랐으나 18대 대선을 앞두고 문재인·안철수 후보 단일화 과정에서 사퇴 압박을 받은 끝에 대표직에서 물러났다.



2012년 19대 총선에선 세종에 출마해 당선됐고, 2014∼2018년 ‘사람사는세상 노무현재단’ 이사장을 맡으며 친노(친노무현) 진영의 좌장 역할을 했다. 2016년 20대 총선에서는 김종인 비상대책위원장 체제에서 컷오프(공천 배제)됐고, 탈당 후 무소속으로 세종에 출마해 당선됐다.



당선 후 더불어민주당에 복당, 문재인정부 때인 2018년 당대표로 선출됐다. 코로나19 대유행과 겹친 21대 총선 때 시스템 공천 등을 통해 압승으로 이끌었다. 당시 민주당은 위성 비례정당을 포함해 300석 중 180석을 확보했다. 2018년 전당대회 선거운동 때 “개혁정책이 뿌리내리려면 20년 정도는 집권하는 계획을 가져야 한다”며 이른바 20년 집권론을 주창했다. 21대 총선을 앞두고도 “총선에서 압승을 거두고, 2022년 대선에서 재집권함으로써 앞으로 한반도 평화를 가져오는 100년을 전개할 것”이라고 말하기도 했다.



자신이 ‘마지막 소임’이라고 밝힌 당대표 임기가 끝난 뒤 2020년 당 상임고문으로 활동했다. 2024년 22대 총선에서는 당시 당대표였던 이재명 대통령, 김부겸 전 총리와 함께 상임공동선거대책위원장을 맡으며 총선 승리를 이끌었다. 가까운 정치인으로는 유시민 전 노무현재단 이사장과 정태호 민주당 의원, 같은 당 김현·이해식·최민희 의원 등이 꼽힌다. 유족으로는 부인 김정옥씨와 1녀가 있다.



한웅희 기자 han@kmib.co.kr



