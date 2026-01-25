음파로 코피 터지고 구토?… 트럼프 “마두로 생포에 비밀무기 사용”
트럼프, 뉴욕포스트 인터뷰서 밝혀
디스컴버뷸레이터로 방공망 무력화
도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 니콜라스 마두로 생포·압송 작전에 ‘디스컴버뷸레이터(Discombo bulator)’라는 비밀 무기를 사용했다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 “마두로 작전에 ‘디스컴버뷸레이터’라고 부르는 신형 무기를 사용했다”며 “이 무기에 대해 말하고 싶지만 말할 수 없다”고 했다. 또 “마두로 경호원들이 러시아·중국제 로켓을 갖고 있었지만 작동하지 않았다”고도 했다. ‘혼란·당황’을 유발하는 장치를 뜻하는 디스컴버뷸레이터는 방공과 레이더 시스템을 특수한 ‘음파’로 무력화시키는 전자 무기인 것으로 전해졌다.
트럼프 대통령은 마두로 체포 작전 성공 직후 “캄캄했고, 우리의 특수 능력 덕분에 카라카스(베네수엘라 수도)의 불빛이 꺼졌다”고 밝혀 사이버 작전이나 특수 기술이 동원했음을 시사했다.
해당 매체는 “트럼프 대통령이 최근 조 바이든 행정부 때 도입된 ‘펄스 에너지 무기’를 구매했다는 보도에 관해 묻자 나온 말인 만큼 이 무기의 일종일 가능성이 있다”고 분석했다. 해당 무기는 인체에 직접적인 영향을 미치는 것으로 전해졌다.
뉴욕포스트는 지난 10일 마두로 경호팀원의 말을 인용해 “이들은 코피를 흘리거나 피를 토하며 땅에 쓰러졌다”며 “아바나 증후군을 유발한 것으로 의심된다”고 전했다. 증후군은 2016년 쿠바 수도 아바나에서 미국의 외교관 및 정보기관 요원들에게 처음 발생한 신경계 질환으로 현기증과 두통, 인지 장애 등이 주요 증상이다.
트럼프 대통령은 이날 인터뷰에서 미국이 지금까지 나포한 총 7척의 제재 대상 유조선에 실린 베네수엘라산 원유를 모두 압류해 휴스턴 등 미국 내 정유시설로 운송됐다고 밝혔다.
마두로는 지난 3일 아내와 함께 체포돼 미국으로 압송됐다. 미군이 마두로 은신처를 급습했고 그 동안 원인 모를 이유로 통신이 마비됐다. 미국이 마약 테러 및 무기 소지 혐의로 기소한 지 6년 만에 체포된 것이다. 마두로는 현재 뉴욕 브루클린 연방 구치소에 구금돼 있다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
