신천지 정교유착 핵심 떠오른 이희자… “이만희, 尹에 닿을 유일한 길로 믿어”
무궁화 홍보 등 활동한 근우회장
신천지 2인자 통화 녹취 확인
이희자 한국근우회 회장이 신천지의 정치 개입 의혹을 규명하고 있는 정교유착 비리 검·경 합동수사본부의 주요 수사 대상으로 떠오르고 있다. 합수본에 출석했던 전직 신천지 간부 등은 교주 이만희씨와 국민의힘 등 정치권의 연결고리로 이 회장을 지목했던 것으로 파악됐다. 근우회는 항일 여성운동 단체였던 근우회와는 다른 조직으로, 1982년 이 회장이 발족해 나라꽃인 무궁화 홍보 활동과 쌀 나눔 등 활동을 벌여온 단체다.
25일 국민일보가 입수한 신천지 2인자 총회총무 A씨의 통화 녹취에 따르면 교주 이씨는 이 회장을 정치권과 접촉 가능한 창구로 확신했다. A씨는 2021년 5월쯤 다른 고위 간부와의 통화에서 “이희자 회장님이 선생님(이만희)한테 대통령들하고 사진 찍은 거를 보여주고 드리고 왔나 봐요”라고 말했다. 이어 “(이씨가) ‘이희자 회장을 만나라. 현 정권에 통하는 사람이 있다고 내가 알고 있는데 잘할 수 있으면 해봐야 된다’(라고 했다)”는 지시를 전했다.
이 통화는 교주 이씨가 코로나19 팬데믹 방역 방해 의혹 등으로 기소돼 1심 선고를 받은 2021년 1월 이후 항소심 준비 시점에 이뤄진 것이다. 이씨는 1심에서 업무상횡령 혐의만 집행유예형을 받고 감염병예방법 혐의는 무죄를 선고받았다. 합수본은 26일 녹취 관련 증거를 임의 제출받을 예정이다.
이 회장은 교주 이씨에게 헌신적인 조력자 역할을 하며 신뢰를 쌓은 것으로 보인다. 그는 2020년 9월 수원구치소에 수감돼 있던 이씨에게 자필 편지를 보냈다. 편지에서 “어떤 수단과 방법을 써서(라도) 선생님(이만희)의 병보석을 이룰 수 있도록 최선의 노력으로 목숨을 걸겠다”고 했다. 이 회장은 같은 해 11월 이씨가 석방되자 자택으로 찾아갔다. 이들이 만난 장면은 사진으로 남아 있다. 교주 이씨도 2020년 7월 A씨와의 통화에서 “우리나라의 제일 큰 사회단체가 뭔 줄 알아? 근우회라고 그랬지? 근우회가 전부 우리한테 들어와 있고”라고 말해 신천지와 근우회의 밀착을 시사했다.
전직 신천지 고위 관계자는 “신천지는 2022년 대선을 앞두고 윤석열 후보를 만나기 위해 김무성 전 새누리당(국민의힘 전신) 대표를 접촉했는데, 이 회장이 가교 역할을 했다”며 “이씨는 이 회장을 하늘이 보낸 천사라고 생각했고, 윤석열에게 갈 수 있는 유일한 통로로 믿었다”고 설명했다. 다른 관계자는 “이 회장은 이만희의 가평 별장에 ‘프리패스’로 들어갈 수 있었던 인물”이라고 전했다.
A씨는 2022년 1월 통화에서는 “이희자 회장님 통해서 저번에 김무성씨를 만났잖아요”라며 “이제 이 사람(이 회장)이 본격적으로 일을 하자고 연락이 왔어요”라고 말했다. 합수본은 이 회장과 관련된 통화 녹취와 편지, 사진 등을 토대로 20대 대선 당시 신천지의 국민의힘 집단 당원가입 의혹에 대한 수사를 확대할 전망이다. 국민일보는 근우회 측 입장을 듣기 위해 이 회장에게 연락했지만 닿지 않았다.
이서현 김동규 구자창 기자 hyeon@kmib.co.kr
