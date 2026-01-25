시사 전체기사

김경 자택 등 5곳 2차 압수수색… 또다른 공천헌금 의혹 불거져

입력:2026-01-25 18:55
민주당 의원들 거명한 녹취 나와
전방위 강제수사 착수 2주 만

지방선거를 앞두고 강선우 무소속 의원에게 '공천헌금'을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원이 지난 15일 서울 마포구 서울경찰청 반부패공공범죄수사대에서 소환조사에 출석하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 윤웅 기자

강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원에게 공천헌금 1억원을 공여한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 또 다른 정치권 관계자에게 금품 전달을 모의하는 정황이 나오면서 경찰이 2차 압수수색에 나섰다.

25일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 전날 김 시의원의 서울 강서구 화곡동 주거지와 김 시의원 모친의 방배동 주거지, 양모 전 서울시의장 자택, 서울시의회 의원회관 등 5곳에 수사관을 보내 관련 자료를 확보했다. 지난 11일 김 시의원에 대한 전방위 강제수사에 착수한 지 약 2주 만이다.

이번 압수수색은 지난 19일 서울시 선거관리위원회가 김 시의원과 전직 시의회 관계자 A씨의 공천모의 정황이 발견됐다는 신고를 경찰로 이첩한 데 따른 것이다. 경찰은 2023년 10월 치러진 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 시의원과 A씨가 누구에게 금품을 전달할지를 논의하는 듯한 내용이 담긴 녹취를 확보했다. 경찰은 지난 21일 김 시의원의 녹취 100여개가 들어있는 것으로 알려진 PC를 서울시의회에서 제출받았다.

녹취에 민주당 현직 의원들이 거명된 것으로 전해지면서 수사망 확대 조짐이 보인다. 이번 압수수색 대상에 포함된 양 전 서울시의장은 김 시의원과 통화한 것으로 알려진 정치권 관계자 중 한 명으로, 강서구청장 보궐선거 당시 공천에 관여한 민주당 지도부에 속했던 B의원의 측근으로 분류된다.

다만 보궐선거 당시 민주당이 현역 지방의원의 출마를 자제시키면서 김 시의원도 강서구청장 후보로 출마하지 못했다. 김 시의원 측은 “강서구청장 보궐선거와 관련해 해당 녹취에서 언급된 정치인이나 그 누구에게도 어떤 명목으로든 금품을 제공한 사실이 없다”고 밝혔다.

경찰은 김 시의원이 강 의원에게 1억원을 줬다가 돌려받은 후로도 수차례 금품을 건네려 한 정황도 파악해 수사 중이다. 김 시의원은 2022년 1월 강 의원에게 1억원을 주고 그해 8월 돌려받은 것으로 전해졌다. 강 의원은 그해 말과 2023년 10월에도 김 시의원이 추가로 금품을 전달하려 했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 김 시의원이 2022년 10월 강 의원에게 8200만원을 다른 사람들의 명의로 ‘쪼개기 후원’한 정황을 추가 포착했다. 2023년 12월에도 같은 방식으로 5000만원을 후원했다고 한다. 이와 관련해 강 의원의 비서는 지난 23일 조사에서 “강 의원 지시에 따라 반환했다”고 진술한 것으로 알려졌다.

임송수 기자 songsta@kmib.co.kr

