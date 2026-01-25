김경 자택 등 5곳 2차 압수수색… 또다른 공천헌금 의혹 불거져
민주당 의원들 거명한 녹취 나와
전방위 강제수사 착수 2주 만
강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원에게 공천헌금 1억원을 공여한 혐의를 받는 김경 서울시의원이 또 다른 정치권 관계자에게 금품 전달을 모의하는 정황이 나오면서 경찰이 2차 압수수색에 나섰다.
25일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 전날 김 시의원의 서울 강서구 화곡동 주거지와 김 시의원 모친의 방배동 주거지, 양모 전 서울시의장 자택, 서울시의회 의원회관 등 5곳에 수사관을 보내 관련 자료를 확보했다. 지난 11일 김 시의원에 대한 전방위 강제수사에 착수한 지 약 2주 만이다.
이번 압수수색은 지난 19일 서울시 선거관리위원회가 김 시의원과 전직 시의회 관계자 A씨의 공천모의 정황이 발견됐다는 신고를 경찰로 이첩한 데 따른 것이다. 경찰은 2023년 10월 치러진 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 시의원과 A씨가 누구에게 금품을 전달할지를 논의하는 듯한 내용이 담긴 녹취를 확보했다. 경찰은 지난 21일 김 시의원의 녹취 100여개가 들어있는 것으로 알려진 PC를 서울시의회에서 제출받았다.
녹취에 민주당 현직 의원들이 거명된 것으로 전해지면서 수사망 확대 조짐이 보인다. 이번 압수수색 대상에 포함된 양 전 서울시의장은 김 시의원과 통화한 것으로 알려진 정치권 관계자 중 한 명으로, 강서구청장 보궐선거 당시 공천에 관여한 민주당 지도부에 속했던 B의원의 측근으로 분류된다.
다만 보궐선거 당시 민주당이 현역 지방의원의 출마를 자제시키면서 김 시의원도 강서구청장 후보로 출마하지 못했다. 김 시의원 측은 “강서구청장 보궐선거와 관련해 해당 녹취에서 언급된 정치인이나 그 누구에게도 어떤 명목으로든 금품을 제공한 사실이 없다”고 밝혔다.
경찰은 김 시의원이 강 의원에게 1억원을 줬다가 돌려받은 후로도 수차례 금품을 건네려 한 정황도 파악해 수사 중이다. 김 시의원은 2022년 1월 강 의원에게 1억원을 주고 그해 8월 돌려받은 것으로 전해졌다. 강 의원은 그해 말과 2023년 10월에도 김 시의원이 추가로 금품을 전달하려 했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 김 시의원이 2022년 10월 강 의원에게 8200만원을 다른 사람들의 명의로 ‘쪼개기 후원’한 정황을 추가 포착했다. 2023년 12월에도 같은 방식으로 5000만원을 후원했다고 한다. 이와 관련해 강 의원의 비서는 지난 23일 조사에서 “강 의원 지시에 따라 반환했다”고 진술한 것으로 알려졌다.
