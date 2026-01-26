대기업 대거 빠진 ‘독자 AI’ 2차전… 키워드는 ‘멀티모달’

정부 2차 평가 텍스트뿐 아니라

정부가 추진 중인 ‘독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델’ 프로젝트 2차 평가에 KT마저 불참을 선언한 가운데 ‘멀티모달’이 핵심 키워드로 부상할 전망이다. 전문가들은 정부가 향후 평가에서 독자성 기준을 더욱 명확히 해야 한다고 제언했다.



25일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 과학기술정보통신부는 올 상반기 국가대표 AI 선발 2차 평가를 진행할 예정이다. 업계에서는 텍스트뿐 아니라 이미지·음성·영상 등을 함께 처리하는 멀티모달 역량을 중심으로 경쟁이 이뤄질 것으로 전망한다.



1차 평가를 통과한 LG AI연구원·SK텔레콤·업스테이지 3개 팀은 향후 개발 과정에서 멀티모달 역량 확보에 집중할 계획이다. SK텔레콤은 2단계 개발부터 AI 모델 에이닷엑스 케이원(A.X K1)에 이미지나 음성 등 멀티모달 기능을 단계적으로 적용하고, 업스테이지는 3차 평가부터 언어와 이미지를 통합적으로 이해하는 멀티모달 기능을 확보하겠다는 방침이다.



2차 평가는 네이버클라우드와 NC AI, 카카오에 이어 KT까지 대기업들이 연이어 ‘패자부활전’ 불참을 선언하면서 전체 구도에는 변화가 생긴 상황이다. KT는 지난 23일 “추가 정예팀 선발을 위한 공모에 참여하지 않기로 했다”며 “그간 축적한 AI·네트워크·데이터 역량을 바탕으로 국내 AI 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 방안을 자체 전략에 따라 모색하겠다”고 밝혔다. 스타트업 코난테크놀로지스 역시 같은 날 불참 의사를 밝혔다. 현재 참가 의사를 밝힌 기업은 모티프테크놀로지스·트릴리온랩스 등 AI 스타트업 두 곳이다.



향후 평가의 관건은 정부가 독자성 기준을 어떻게 적용하느냐에 달려있다는 관측이 나온다. 앞서 1차 평가에서는 ‘프롬 스크래치’(아무것도 없는 상태에서 개발했다는 뜻) 여부를 둘러싸고 기술 독자성 논란이 불거진 바 있다. 네이버클라우드는 중국 알리바바의 오픈 웨이트 모델 ‘큐웬(Qwen)’의 인코더와 가중치를 활용해 독자성 기준에 맞지 않는다는 지적이 나왔다. 네이버 측은 “기술 자립도가 부족해서가 아니라 이미 검증된 모듈을 활용해 완성도를 높이기 위한 판단”이라고 설명했지만, 결국 평가에서 탈락했다.



업계에서는 정부가 기준을 명확히 설정하지 않을 경우 남은 평가 과정에서도 혼선이 반복될 수 있다는 우려가 나온다. 이재성 중앙대학교 AI학과 교수는 “정부가 ‘소버린 AI’와 ‘AI 3강 진입’을 동시에 요구하고 있어 기준이 불명확하다”며 “정부가 어느 하나를 선택하고 명확한 평가 기준을 제시해야 한다”고 말했다.



차민주 기자 lali@kmib.co.kr



