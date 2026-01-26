SNS에 4번 글 올린 李 “부동산 불로소득 공화국 탈출”

靑 “지방 살며 서울 집 가진 사람과 서울 실거주자 똑같은 대우가 맞나”

한 시민이 25일 서울 송파구 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서 아파트 단지들을 바라보고 있다. 이재명 대통령이 최근 다주택자 양도소득세 중과 유예조치 기간 연장을 고려하지 않고 있다는 입장을 밝힌 후 부동산 시장이 술렁이고 있다. 권현구 기자

이재명 대통령이 25일 다주택자 양도소득세 중과 유예 연장 불가 뜻을 분명히 밝힌 건 투기용 부동산 엄단에 대한 단호한 의지로 평가된다. 다주택자의 집 팔기를 유도한다는 명목으로 반복해온 세제 유예 조처가 매물 공급이라는 실질적 효과는 없이 악용만 되고 있다는 것이다. 특히 마지막 수단으로 남겨 놓은 ‘세금을 통한 집값 잡기’ 조처 가능성을 열어둔 건 6·3 지방선거 전 서울지역 집값 과열 조짐을 진정시키겠다는 의도로 해석된다.



이 대통령은 엑스(X)에 네 차례나 글을 올려 내년 5월 9일 다주택자 양도세 중과 유예 종료가 확정된 사안이라는 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 “비정상으로 인한 불공정한 혜택은 힘들더라도 반드시 없애야 한다”며 “비정상적인 버티기가 이익이 돼서는 안 된다”고 강조했다. 다만 제도 변경에 따른 혼란을 최소화하기 위해 내년 5월 9일까지 계약이 체결된 거래에는 기존 유예를 적용하는 방안을 국무회의에서 논의해보겠다는 뜻도 밝혔다.



이 대통령이 특히 “부동산 불로소득 공화국 탈출”이라는 표현까지 사용한 건 다주택자들에게 주어졌던 세제 특혜를 거둬가겠다는 뜻으로 풀이된다. 부동산 시장 양극화에 따른 사회 갈등이 꺼져가는 상황에서 세제 혜택 불공정 문제까지 두고 볼 수 없다는 것이다. 이 대통령은 지난 23일에도 비거주 주택 장기 보유자가 받는 세제 혜택의 형평성 문제를 지적했었다.





이 대통령의 이번 메시지는 대선후보 시절 공언해온 ‘세금으로 집값을 잡지 않겠다’는 입장의 변화도 시사한다. 실제 이 대통령은 이날 “버티는 이익이 버티는 비용보다 크게 해서는 안 된다. 비정상을 정상화할 수단, 방법은 얼마든지 있다”며 추가 조치 가능성도 열어뒀다.



다만 청와대는 이번 메시지가 세제 개편 단행을 의미하지는 않는다고 선을 그었다. 청와대 관계자는 “당장 제도를 뜯어고치겠다는 선언이 아니라 제도의 모순과 악용 가능성에 대해 사회적 논의를 해보자는 취지”라며 “SNS 내용 그대로 ‘유예는 없다’는 것이 핵심”이라고 설명했다. 이어 “지방에 전세로 살면서 서울에 집을 가진 사람과 서울 실거주자를 똑같이 대우하는 것이 과연 균형에 맞는지 의제를 던진 것”이라고 덧붙였다.



청와대 내부에서도 양도세 외 다른 세금 관련 논의는 아직 진행되지 않았다고 한다. 다른 청와대 관계자는 “보유세 같은 다른 세금 관련 논의는 검토하거나 논의한 바 없다”고 말했다.



윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



