여당 ‘삼천스닥’ 발언… 기관, 하루에만 9735억원 쓸어 담았다
바이오주 중심 사들이기 팔 걷어
이차전지도 순매수 상위 종목
실적 성장세 약한 것은 걸림돌
코스피 5000시대가 열리면서 투자자의 시선이 코스닥을 향하고 있다. 더불어민주당 코스피 5000 특별위원회가 지난 22일 이재명 대통령과의 오찬에서 “디지털 자산을 활용해 ‘코스닥 3000’을 달성해야 한다”는 의견을 제시한 것으로 알려지면서 투자 심리가 움직였다. 다만 코스닥은 코스피와 달리 실적 성장세가 강하지 않은 게 문제다. 넘어야 할 산이 많다는 지적이 나온다.
‘코스닥 3000’ 발언에 가장 예민하게 반응한 것은 기관 투자자다. 25일 한국거래소에 따르면 지난 23일 기관 투자자는 하루에만 9735억2100만원 규모 코스닥 주식을 사들였다. 기관이 코스닥 주식을 하루에 1조원 가까이 사들인 것은 이례적이다. 외국인도 1050억4100만원 순매수했다. 반면 개인은 1조원 규모 넘게 순매도했다. 이날 코스닥은 전 거래일보다 23.58포인트(2.43%) 오른 993.93에 마감하며 ‘천스닥’을 눈앞에 두게 됐다.
기관은 최근 주가가 급락한 바이오주를 중심으로 ‘줍줍’에 나섰다. 23일 기관이 가장 많이 산 종목은 에이비엘바이오(621억원)다. 알테오젠 여파로 10% 넘게 급락한 에이비엘바이오는 기관 주도 매수세에 10.24%나 급등했다. 코스닥 바이오주는 시가총액 1위 알테오젠이 글로벌 빅파마 머크에게서 받기로 한 로열티 조건이 예상을 밑돌자 21일 동반 급락했었다.
반등을 시도하는 이차전지 기업도 기관 순매수 상위에 이름을 올렸다. 기관은 에코프로와 에코프로비엠을 각각 400여억원씩 사들였다. 이 두 종목 주가는 중국 업체와의 경쟁과 전기차 시장 성장 속도가 기대에 미치지 못하면서 2023년 고점을 찍고 추락해왔다. 하지만 최근 인공지능(AI) 데이터서버에 에너지저장장치(ESS)가 필요하다는 점과 현대차 ‘아틀라스’ 공개 이후 주목받은 로봇에도 이차전지가 들어간다는 이야기에 투자 심리가 움직이며 반등세가 시작됐다.
두 종목군을 위시한 기관 주도의 코스닥 랠리는 금융 당국이 지난달 발표한 코스닥 시장 활성화 대책과도 맞물리며 전반적인 상승장 기대감을 키우고 있다. 다만 여전히 반신반의하는 분위기도 적지 않다. 코스닥이 가진 구조적인 한계점 때문이다.
먼저 지수 상승을 이끌 우량주가 코스피로 이전 상장하는 문화다. 현재 시총 1위인 알테오젠도 코스피로 이전상장 하는 것을 확정 지은 상태다. 또 전체 거래의 80%가 개인투자자가 차지하고 있어 중장기적인 상승 방향을 잡기 어렵다는 지적도 있다.
실적도 문제로 꼽힌다. 코스닥은 2000년 3월 10일 장중 2925.50을 기록한 적이 있다. 정보기술(IT) 벤처기업이라면 실적이 없어도 주가가 10배 이상 상승했었다. 하지만 이는 결국 ‘거품’으로 드러났다. 유동성·실적을 감안했을 때 코스닥 고점은 2021년 8월 기록한 장중 1062.03이라는 평가다. 실적을 끌어올릴 묘안이 없는 이상 거품 없는 활황은 어렵다는 지적이 나온다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
