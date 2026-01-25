장동혁 이번주 복귀… ‘검은돈 뿌리 뽑기’ 지선까지 끌고 간다

단식으로 ‘여론 변화’ 성과 평가

한동훈 징계 문제도 조만간 정리

쌍특검법(통일교·더불어민주당 공천헌금 의혹) 수용을 촉구하며 8일째 단식중인 장동혁 국민의힘 대표가 지난 22일 오전 국회에서 병원으로 이송되고 있다. 이병주 기자

입원 중인 장동혁 국민의힘 대표가 이르면 이번 주 당무에 조기 복귀한다. 당 지도부는 여권의 공천헌금 의혹을 겨냥해 6·3 지방선거까지 ‘검은돈 뿌리 뽑기’를 핵심 정치개혁 의제로 띄우겠다는 구상이다. 지도부 관계자는 25일 “장 대표의 단식으로 공천헌금과 통일교 특검 필요성에 대한 여론 변화가 있었다”며 “더불어민주당의 공천 뇌물을 겨냥한 장 대표의 검은돈 뿌리 뽑기가 지선까지 주도해 갈 정치개혁 의제”라고 말했다.



정희용 사무총장도 이날 “정치권의 검은 후원금 악습을 끊어내기 위한 의지”라며 자신의 정치 후원금 계좌 입금을 6·3 지방선거까지 정지했다. 또 다른 지도부 관계자는 “민주당과 대비되는 ‘깨끗한 선거’가 국민의힘의 선거 어젠다가 될 것”이라며 “정 총장을 시작으로 릴레이 후원 계좌 정지 동참을 유도할 계획”이라고 말했다.



국민의힘은 한동훈 전 대표 징계도 조만간 정리할 예정이다. 한때 중진들은 당원권 2~3년 정지 등으로 징계 수위를 낮추자는 의견을 냈었지만, 한 전 대표가 재심 청구도 하지 않았고 장 대표 단식 현장도 외면해 기류가 변했다. 당 관계자는 “징계를 낮추고 말고 할 게 없다는 방향으로 중진 여론도 바뀌었다”고 말했다.



이형민 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr



