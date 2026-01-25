노동계, 인력 대체 불안감… “사측, 고용변화 설명 없어”

인공지능(AI)·자동화의 파도가 산업 현장을 덮치고 있다. 현대자동차의 AI 로봇 ‘아틀라스’ 도입을 둘러싼 노사 갈등이 그 전조다. 현대차 측은 AI 등을 활용한 생산성 증대는 거스를 수 없는 시대적 흐름이며 글로벌 경쟁에서 뒤처질 수 없다는 입장이다. 노동계는 기업의 AI·자동화 추진이 일터에 큰 변화를 일으킴에도 어떤 협의도 없이 진행되고 있다는 점에 불안해하고 있다.
현대자동차의 인공지능(AI) 로봇 ‘아틀라스’ 도입 논의를 계기로 산업 현장 노동자들 사이에서 인력 대체에 대한 불안감이 커지고 있다. AI가 확산하고 자동화 설비가 잇따라 도입되면서 일하는 방식이 빠르게 바뀌고 있지만 자신들의 고용에 어떤 변화가 생길지 사용자 측 설명이 충분치 않기 때문이다.
현대차 노조가 속해 있는 전국금속노동조합의 김한주 언론담당국장은 25일 국민일보에 “금속노조는 금속사용자협의회와의 2025년도 중앙 교섭에서 AI나 로봇을 도입할 때 반드시 노조와 협의해야 한다는 조항을 추가했는데 현대차·기아는 여기에 참여하지 않고 있다”고 밝혔다. 현대차 노조가 사측에 아틀라스 도입 관련 협의를 요구한 것을 두고 ‘러다이트운동’이란 비판이 쏟아진 데 대해서도 “노동자를 협의 파트너로 존중하라는 취지이지 기술 발전에 대한 맹목적 저항이 아니다”고 말했다.
현장에선 아틀라스 도입이 AI를 둘러싼 노사 갈등의 시작에 불과하다고 말한다. 이용석 현대제철 비정규직지회 정책부장은 “현대차·기아가 먼저 신기술을 공정에 도입하면 현대모비스, 현대제철, 현대위아 등으로 퍼져나가는 구조”라고 설명했다.
현대제철은 이미 지난해 산업재해 사망 사고에 대응한다는 목적으로 아틀라스 제조사 보스턴다이내믹스의 ‘AI 로봇개’를 당진 공장에 도입했다. 이 정책부장은 “사측이 노동자들을 감시해 개인정보를 무단 수집하고 산재 발생 시 책임을 회피하려는 건 아닌지 의심되는 상황”이라고 말했다.
AI로 인한 노동자들의 불안감은 서비스업 분야에서도 예외가 아니다. 곽현희 한국노총 컨택산업본부장은 “언제부턴가 콜센터 상담 통화가 끝나면 녹취를 푼 스크립트가 자동으로 생성되기 시작했다”며 “처음에는 대다수 상담사가 편하다고 좋아했는데 인간 상담사를 대체할 수 있는 AI 기반 기술이라는 걸 알고는 고용 불안에 떨고 있다”고 전했다.
고용노동부는 AI 도입과 관련해 현재 일부 노조의 문제 제기 단계일 뿐 단체교섭이나 쟁의로 번진 것은 아니라며 신중한 태도다. 그러나 노동계는 개별 사업장 갈등이 극단화해 더 큰 사회적 혼란으로 진화하기 전에 정부가 미리 대비해야 한다고 본다. 노동부가 상반기 중 발표한다는 ‘AI 대응 일자리 정책 로드맵’도 좀더 서두를 필요가 있다는 지적이다.
김현철 연세대 인구와인재연구원장은 “기술 진보는 우리 모두의 일자리를 파고들 것”이라며 “기술 발전에 최대한 노력하는 동시에 일자리 파이를 나눌 방법도 적극적으로 고민해야 한다”고 말했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지