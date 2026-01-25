노동계, 인력 대체 불안감… “사측, 고용변화 설명 없어”

인공지능(AI)·자동화의 파도가 산업 현장을 덮치고 있다. 현대자동차의 AI 로봇 ‘아틀라스’ 도입을 둘러싼 노사 갈등이 그 전조다. 현대차 측은 AI 등을 활용한 생산성 증대는 거스를 수 없는 시대적 흐름이며 글로벌 경쟁에서 뒤처질 수 없다는 입장이다. 노동계는 기업의 AI·자동화 추진이 일터에 큰 변화를 일으킴에도 어떤 협의도 없이 진행되고 있다는 점에 불안해하고 있다.