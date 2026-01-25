“국민 눈높이에 안 맞아”… 통합 인사 씁쓸한 퇴장

이 대통령, 이혜훈 지명 전격 철회



‘부정 청약’ 등 끝없는 의혹에

보수 인사 파격 발탁 28일 만

야당 “명백한 인사 검증 실패”

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 지난 23일 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 생각에 잠겨 있다. 이재명 대통령은 25일 “안타깝게도 국민 눈높이에 부합하지 못했다”며 이 후보자에 대한 지명을 철회했다. 사진공동취재단

이재명 대통령이 ‘원펜타스 부정청약’ 의혹, 보좌관 상대 갑질·폭언 논란 등이 불거진 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명을 전격 철회했다. 국민 통합을 명분으로 보수 진영 인사를 파격 발탁했으나 국민 눈높이에 맞지 않는 인사라는 평가를 수용하며 28일 만에 결정을 스스로 거둬들였다.



홍익표 청와대 정무수석은 25일 “이 대통령은 이 후보자에 대해 사회 각계각층의 다양한 의견을 경청하고 국회 인사청문회와 국민적 평가를 유심히 살펴봤다”면서 “숙고 끝에 이 후보자 지명을 철회하기로 결정했다”고 밝혔다. 이재명정부 출범 후 장관 후보자 낙마는 이번이 세 번째다.



이 대통령은 지난 23일 인사청문회에서 이 후보자가 자신을 둘러싼 여러 논란을 제대로 해소하지 못한 점을 낙마 사유로 꼽았다. 홍 수석은 “후보자는 보수 정당에서 세 차례나 국회의원을 지냈지만 안타깝게도 국민주권정부의 기획예산처 장관으로서 국민 눈높이 부합하지 못했다”고 말했다.



청와대는 이 후보자 낙마의 ‘결정적 계기’에 대해선 언급을 자제했다. 다만 수십억원 상당의 서울 반포 래미안 원펜타스 아파트 부정청약 의혹과 자녀의 연세대 특혜입학 의혹 등 불공정 문제가 국민 정서를 자극했다고 판단한 것으로 보인다. 홍 수석은 “의혹 일부에 대해 이 후보자가 소명한 부분도 있고, 그 소명이 국민적 어떤 눈높이에 미치지 못한 부분도 있다”며 “여러 가지 사안을 종합적으로 고려한 것”이라고 설명했다.



홍 수석은 자진 사퇴가 아닌 지명 철회로 논란을 정리한 것에 대해 “이 대통령이 후보자를 지명할 때도 보수 진영에 있는 분을 모셔왔기 때문에 지명 철회까지도 인사권자로서 그 책임을 다한 것으로 이해해 달라”고 말했다.



다만 청와대는 앞으로도 이 대통령의 통합 인사 방침은 지속될 것이라고 밝혔다. 홍 수석은 “통합은 진영논리를 넘는 변화와 함께 대통합의 결실로 맺어질 수 있다”며 “통합 인사를 통해 대통합의 의미와 가치를 되새기고자 하는 이 대통령의 숙고와 노력은 계속될 것”이라고 강조했다. 이어 “특정 진영에 계신 분이 아니라 우리 사회 각계각층에 전문성을 가진 분들을 폭넓게 쓰겠다는 대통령의 통합에 대한 의지는 계속 유지된다”고 강조했다.



송언석 국민의힘 원내대표는 “명백한 인사 참사이자 인사 검증 실패”라며 “이 대통령은 국민께 정중히 사과하고 인사 검증 시스템을 전면 쇄신하길 바란다”고 말했다.



최승욱 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr



