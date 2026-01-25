국민 역린 건드린 부정 청약·장남 대입 특혜 의혹이 결정타

이 대통령, 이혜훈 지명 철회 안팎



정치권 흔든 리스크, 해명도 부실

여당 의견 오기 전 대통령이 결단

향후 통합인사 부담 커질 가능성

홍익표 정무수석이 25일 청와대 브리핑룸에서 이재명 대통령의 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명철회에 관해 브리핑하고 있다. 이 대통령은 국회가 지난 23일 열린 인사청문회에 대한 결과보고서 채택 문제를 논의하기도 전 결단을 내렸다. 김지훈 기자

한 달간 정치권을 뒤흔들었던 ‘이혜훈 지명 후폭풍’이 25일 이재명 대통령의 지명 철회로 일단락됐다. 이 대통령이 집권 후 실시한 첫 인적통합 시도가 실패로 끝나면서 향후 통합인사에 대한 부담이 커지게 됐다.



이재명 대통령은 이혜훈 기획예산처 초대 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회 종료 35시간 만인 이날 오전 청와대 정무수석실의 관련 보고를 받고 지명 철회를 결정했다. 청와대는 더불어민주당에도 이 후보자 청문회 결과에 대한 의견을 요청했으나, 답변이 채 오기 전 이 대통령이 결단을 내린 것으로 알려졌다.



당초 청와대는 26일 열리는 국회 인사청문 결과보고서 채택 논의를 보고 이 후보자 거취를 결정할 예정이었다. 이 대통령이 수차례 국회 인사청문회를 통해 이 후보자에게 해명의 기회를 줘야 한다고 강조했기 때문이다. 하지만 수십억원 상당의 ‘강남 아파트’ 부정청약 의혹과 장남의 명문대 특혜 입학 의혹 등이 국민의 역린을 건드리는 소재라는 점과 이 후보자가 인사청문회에서 이에 대해 명확한 해명을 내놓지 못한 점이 낙마의 결정적 계기가 됐다.



청와대 관계자는 “이 대통령은 청문회에서 의혹을 제기하는 쪽과 소명하는 쪽 의견을 다 들어보고 판단하겠다고 했다”며 “(결론적으로) 그 소명이 국민의 의혹을 완전히 해소하기에는 한계가 있지 않으냐고 판단한 것 같다”고 말했다. 여권 고위 관계자도 “이 후보자가 청문회에서 만족할 만한 해명을 하지 못했다”며 “특히 정부가 집값을 잡겠다고 사활을 건 상황에서 장관 후보자가 부정청약 의혹을 깔끔히 해소하지 못하는 것을 어느 국민이 납득할 수 있겠느냐”고 말했다.



이 후보자 관련 논란이 한 달 넘게 이어지는 것에 대한 부담도 신속한 결단의 이유 중 하나다. 청와대 관계자는 “인사청문 결과보고서 채택 여부가 불확실해 자칫 이 사안이 며칠 더 끌 수도 있다”며 “다음 주 한 주 내내 이 사안에 둘러싸일 가능성이 있어 이 대통령이 빨리 결정하는 것이 낫겠다고 판단한 것 같다”고 설명했다.



범여권에서는 긍정적 평가가 나왔다. 박수현 민주당 수석대변인은 “‘국민의 눈높이’를 존중한 대통령의 결정을 존중한다”면서 “통합과 미래를 향했던 대통령의 꿈은 국민 가슴 속에서 사라지지 않을 것”이라고 말했다. 박병언 조국혁신당 대변인은 논평에서 “이 대통령은 지명철회의 부담에도 불구하고 국민의 의견에 맞는 철회를 선택했다. 잘한 결단”이라고 평가했다.



반면 국민의힘은 “만시지탄”이라며 평가절하했다. 송언석 원내대표는 페이스북에 “진즉 지명 철회했어야 마땅한 사람을 20일 넘게 끌어온 데 따른 시간 낭비와 국력 소진은 어떻게 책임질 것인가”라며 “결단을 빨리 내리지 못한 대통령의 우유부단함은 온전히 국가 예산 집행과 국정 운영의 부담으로 돌아오고 있다”고 비판했다. 이어 이 대통령은 오도된 통합관부터 바로잡으라고 덧붙였다.



최승욱 이형민 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr



