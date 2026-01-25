‘조국당 합당’ 절차서 삐걱… 위기의 정청래, 체급 올릴까 주저앉을까

[정치 언박싱]

당내 숙의 생략에 출발부터 반발

‘될 일도 안되겠다’… 靑도 불편

1인1표제 재도입… 리더십 시험대

정청래 더불어민주당 대표가 23일 충북 진천에 있는 국가대표선수촌을 찾아 선수들을 격려한 후 웨이트트레이닝장에서 바벨을 들어보고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 정치 경력의 중대한 갈림길에 섰다. 조국혁신당과의 합당 추진과 1인1표제 재도입 난제가 동시에 추진되면서다. 합당 작업은 이재명 대통령과의 사전 교감에도 불구하고 절차적 하자를 놓고 출발부터 거센 반발에 직면했고, 1인1표제는 대표 연임을 위한 조급한 포석이라는 의구심이 여전하다.



대표 취임 이후 리더십이 최대 위기에 직면한 상황에서 그가 이를 돌파해 체급을 한 단계 끌어올릴지, 이대로 주저앉을지 관심이 쏠리고 있다.



25일 국민일보 취재를 종합하면 정 대표의 합당 제안은 국민의힘 지지율이 바닥이고, 자중지란에 휩싸여 있을 때 서둘러야 한다는 청와대의 기류를 전제로 이뤄진 것으로 파악된다. 여권 핵심 관계자는 국민일보에 “이 대통령은 혁신당이 한 집안이니 합당을 서두르길 바랐다. 합당은 대통령 교감 없이는 추진할 수 없는 일”이라며 “그동안 조국 혁신당 대표가 신중한 태도를 보이다가 최근 긍정적으로 변하면서 논의가 급물살을 탔다”고 말했다.



이 대통령 의중을 알고 있던 정 대표가 혁신당 기류 변화를 기점으로 합당 추진을 서둘러 발표했지만 문제는 다른 데에서 터졌다. 당내 숙의 절차를 생략하면서 거센 반발에 직면했다. ‘일이 되도록’ 합당을 추진할 줄 알았는데 ‘될 일도 안 되겠다’는 우려에 청와대도 불편함을 내비친 것으로 전해졌다. 다른 여권 관계자는 “합당 자체에 이견은 없었지만 청와대가 당내 소통이 부족했다는 점에 격노한 것도 사실”이라고 전했다.



정치권에서는 이번 합당 작업이 정 대표의 정치적 행보를 결정할 결정적 계기라는 평가가 나온다. 짧게는 6·3 지방선거와 오는 8월 전당대회, 길게는 대선까지다. 당내 30명 넘는 의원이 공개 비판하는 상황을 딛고 합당에 성공한다면 진보 진영 통합을 이뤄낸 대표 타이틀을 거머쥐게 된다. 이를 기반으로 지방선거에서 압승하면 대표 연임에 도전할 명분도 얻는다.



정 대표 핵심 측근은 “정 대표의 최종 목표는 대선 도전”이라며 “정치인으로의 마지막 여정에도 한발 다가설 수 있다”고 말했다. 호남은 물론 부산·경남(PK)에서 확장력을 가진 조 대표와의 경쟁도 민주당의 외연을 넓힐 기회다. 하지만 이 대통령과 민주당의 오랜 구상인 합당이 어그러지면 심대한 정치적 타격이 불가피하다. 이미 당내에선 대표의 진퇴를 물어야 한다는 책임론까지 불거진 상황이다.



1인1표제 역시 권리당원 투표에서 강성 지지층 약 30만명의 영향력을 재확인했지만 대표성을 담보하기 어렵고 중앙위원회 표결을 지켜봐야 한다는 신중론도 상존한다. 이번 투표에 참여한 권리당원 37만122명은 전체의 31.64%에 불과하다. 이 중 31만5827명이 찬성했고 5만4295명은 반대했다. 내달 2~3일 중앙위원회 표결에서 재차 부결될 경우 정 대표의 리더십은 타격받을 수밖에 없다. 일부 대의원과 중앙위원의 조직적 반발이 막판 변수로 작용할 수 있다.



김혜원 윤예솔 기자 kime@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정청래 더불어민주당 대표가 정치 경력의 중대한 갈림길에 섰다. 조국혁신당과의 합당 추진과 1인1표제 재도입 난제가 동시에 추진되면서다. 합당 작업은 이재명 대통령과의 사전 교감에도 불구하고 절차적 하자를 놓고 출발부터 거센 반발에 직면했고, 1인1표제는 대표 연임을 위한 조급한 포석이라는 의구심이 여전하다.대표 취임 이후 리더십이 최대 위기에 직면한 상황에서 그가 이를 돌파해 체급을 한 단계 끌어올릴지, 이대로 주저앉을지 관심이 쏠리고 있다.25일 국민일보 취재를 종합하면 정 대표의 합당 제안은 국민의힘 지지율이 바닥이고, 자중지란에 휩싸여 있을 때 서둘러야 한다는 청와대의 기류를 전제로 이뤄진 것으로 파악된다. 여권 핵심 관계자는 국민일보에 “이 대통령은 혁신당이 한 집안이니 합당을 서두르길 바랐다. 합당은 대통령 교감 없이는 추진할 수 없는 일”이라며 “그동안 조국 혁신당 대표가 신중한 태도를 보이다가 최근 긍정적으로 변하면서 논의가 급물살을 탔다”고 말했다.이 대통령 의중을 알고 있던 정 대표가 혁신당 기류 변화를 기점으로 합당 추진을 서둘러 발표했지만 문제는 다른 데에서 터졌다. 당내 숙의 절차를 생략하면서 거센 반발에 직면했다. ‘일이 되도록’ 합당을 추진할 줄 알았는데 ‘될 일도 안 되겠다’는 우려에 청와대도 불편함을 내비친 것으로 전해졌다. 다른 여권 관계자는 “합당 자체에 이견은 없었지만 청와대가 당내 소통이 부족했다는 점에 격노한 것도 사실”이라고 전했다.정치권에서는 이번 합당 작업이 정 대표의 정치적 행보를 결정할 결정적 계기라는 평가가 나온다. 짧게는 6·3 지방선거와 오는 8월 전당대회, 길게는 대선까지다. 당내 30명 넘는 의원이 공개 비판하는 상황을 딛고 합당에 성공한다면 진보 진영 통합을 이뤄낸 대표 타이틀을 거머쥐게 된다. 이를 기반으로 지방선거에서 압승하면 대표 연임에 도전할 명분도 얻는다.정 대표 핵심 측근은 “정 대표의 최종 목표는 대선 도전”이라며 “정치인으로의 마지막 여정에도 한발 다가설 수 있다”고 말했다. 호남은 물론 부산·경남(PK)에서 확장력을 가진 조 대표와의 경쟁도 민주당의 외연을 넓힐 기회다. 하지만 이 대통령과 민주당의 오랜 구상인 합당이 어그러지면 심대한 정치적 타격이 불가피하다. 이미 당내에선 대표의 진퇴를 물어야 한다는 책임론까지 불거진 상황이다.1인1표제 역시 권리당원 투표에서 강성 지지층 약 30만명의 영향력을 재확인했지만 대표성을 담보하기 어렵고 중앙위원회 표결을 지켜봐야 한다는 신중론도 상존한다. 이번 투표에 참여한 권리당원 37만122명은 전체의 31.64%에 불과하다. 이 중 31만5827명이 찬성했고 5만4295명은 반대했다. 내달 2~3일 중앙위원회 표결에서 재차 부결될 경우 정 대표의 리더십은 타격받을 수밖에 없다. 일부 대의원과 중앙위원의 조직적 반발이 막판 변수로 작용할 수 있다.김혜원 윤예솔 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지