‘두쫀쿠 인플레이션’ 현실화 하나… 재료값 급등에 자영업자 부담 가중

단기간 수요 몰리며 품절 잇따라

유통업계는 새로운 수익기회 모색

서울의 한 대형마트 견과류 코너에 피스타치오 품절 안내문이 놓여있다. 최근 인기를 끌고 있는 ‘두쫀쿠’(두바이 쫀득 쿠키)의 주재료인 피스타치오는 원자재 가격 상승과 수급 불안정으로 최근 가격이 급등했다. 연합뉴스

사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산된 ‘두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)’ 열풍이 일부 디저트 재료의 가격과 수급 구조를 흔들며 이른바 ‘두쫀쿠 인플레이션’이 현실화했다는 분석이 나온다. 재료 가격 급등과 수급 불안이 겹치면서 디저트 카페를 운영하는 자영업자들의 부담도 커지고 있다.



두쫀쿠는 코코아 가루를 섞은 마시멜로에 카다이프(중동식 면)와 피스타치오 크림을 넣어 쫀득한 식감을 강조한 디저트다. 지난해 9월부터 입소문을 타기 시작해 12월 이후 인기가 급격히 확산됐다. 단기간에 수요가 몰리면서 관련 재료 가격이 오르고 품절 사례도 잇따르고 있다.



이마트가 두쫀쿠 인기가 본격화된 지난해 12월 초부터 19일까지 매출을 분석한 결과, 마시멜로 매출은 289.2% 증가했다. 같은 기간 피스타치오는 174.9%, 코코아 파우더는 125.7% 늘었다. 이마트 관계자는 “두쫀쿠 열풍으로 관련 상품이 매장에 입점하자마자 품절되는 상황이 반복되고 있다”며 “해외 현지에서 직접 조달한 물량과 파트너사 물량 확보에 최선을 다하고 있다”고 말했다.



두쫀쿠의 주요 재료는 유행 이전까지 국내 수요가 크지 않아 소규모로 수입되던 품목들이다. 갑작스러운 수요 증가에도 불구하고 납품처인 현지 업체들 역시 유행의 지속 여부를 가늠하기 어려워 설비 확충에 나서기 쉽지 않은 상황이다. 이로 인해 단기간 내 생산량 확대에는 한계가 있을 것이라는 전망이 나온다.



자영업 현장에서는 재료 수급 차질이 즉각적인 부담으로 이어지고 있다. 지난 21일 자영업자 커뮤니티 ‘아프니까 사장이다’에 글을 올린 디저트 카페 운영자 A씨는 “재료값이 너무 올라 기존에 팔던 초코 쿠키를 만들 수 없다”며 “두쫀쿠에 코코아 가루가 들어가니 초코 관련 제품이 다 없어지게 생겼다”고 호소했다. 또 다른 디저트 카페 운영자 B씨는 “디저트에는 구매 가능한 심리적 적정가격이 있다고 생각하는데, 그 범위를 벗어날 정도로 가격이 올라 부담이 크다”고 밝혔다. 업계에서는 재료 교환을 통해 수급 공백을 메우는 사례와 함께, 공급업자의 예약 취소나 출고 지연 사례도 확인되고 있다.



반면 유통업계는 두쫀쿠 유행으로 형성된 소비자 관심을 활용해 새로운 수익 기회를 모색하고 있다. 쿠팡과 G마켓에는 이달 초부터 두쫀쿠 DIY 키트가 판매되고 있으며, 이마트 역시 다음 달 중순 ‘두쫀쿠 DIY 키트’를 1만개 한정으로 선보일 계획인 것으로 알려졌다. 롯데마트는 문화센터 봄학기 강좌에 ‘두쫀쿠 베이킹 원데이 클래스’를 신설해 전국 50개 문화센터에서 운영한다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



