마레이 트리플더블급 활약… 창원 LG 선두 지켰다
정관장에 76대 53 승… 1.5경기차
자밀 워니 앞세운 SK, KCC 완파
창원 LG가 프로농구 1·2위 맞대결에서 안양 정관장을 제압하고 정규리그 선두 사수에 성공했다.
LG는 25일 창원실내체육관에서 열린 정관장과의 2025-2026 프로농구 KBL 정규리그 경기에서 76대 53으로 승리했다. 이로써 시즌 24승(10패)째를 거둔 LG는 정관장(23승 12패)과 격차를 다시 1.5경기로 벌리며 선두 자리를 유지했다. LG는 올 시즌 정관장과 상대 전적에서도 2승 2패를 기록, 승부의 균형을 맞췄다.
최소 실점 2위 LG와 1위 정관장이 맞붙은 이번 경기는 예상대로 ‘방패 싸움’으로 흘렀다. 1쿼터부터 치열한 수비전 속에 외곽포 대결에서 우위를 점한 LG가 14-12의 근소한 리드를 잡았다. LG는 유기상과 양준석, 정인덕, 장민국 등이 3점슛 1방씩을 차례로 터뜨렸다.
LG는 2쿼터 들어 더욱 강력한 앞선 수비로 정관장의 공격 실책을 유도했다. 3쿼터에는 조직적인 팀 수비와 득점으로 점수 차를 벌렸다. LG는 4쿼터 시작 전 56-36로 크게 앞서 일찌감치 승기를 잡았다.
LG 외국인 선수 아셈 마레이는 15점 12리바운드 9어시스트로 트리플더블에 가까운 활약을 보여줬다. 양준석(15점), 유기상, 정인덕(이상 11점) 등 토종 트리오가 두 자릿수 득점으로 승리에 힘을 보탰다. 정관장은 박지훈과 브라이스 워싱턴이 각각 11점씩을 올렸으나 LG의 질식 수비에 공격 해법을 찾지 못하면서 경기를 내줬다.
마레이는 경기 후 방송 인터뷰에서 “양홍석, 칼 타마요 등 동료 포워드들이 부상 중인 가운데 리그 1, 2위를 다투는 정관장을 상대로 의미 있는 승리를 거뒀다”고 소감을 밝혔다. 간발의 차로 놓친 트리플더블에 대해선 “개인 기록에 대해 잘 모르고 있다가 경기 막판에 알았다. 달성하고 싶었는데 아쉽다”고 말했다.
4위 서울 SK는 이날 부산 KCC를 102대 72로 완파했다. 21승 14패를 기록한 SK는 3위 원주 DB(21승 13패)를 0.5경기 차로 추격했다. 자밀 워니와 김낙현이 20점씩을 책임지며 공격을 이끌었다. 6위 KCC는 4연패 늪에 빠졌다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
