“5초간 최소 10발”… 미네소타서 17일 만에 또 시민 총격 사망
피해자는 30대 男 군인병원 간호사
연방 당국 “탄창2, 장전 총기 소지”
NYT “피해자 손엔 총 아닌 휴대폰”
미국 미네소타주 미니애폴리스에서 24일(현지시간) 국경순찰대(Border Patrol agents) 총격으로 시민이 사망하는 사건이 또다시 발생했다. 러네이 니콜 굿(37)이 이민세관단속국(ICE) 총격으로 사망한 후 17일 만에 유사 사건이 벌어지면서 도널드 트럼프 행정부의 이민 단속에 대한 반발 여론이 더욱 거세질 전망이다.
브라이언 오하라 미니애폴리스 경찰국장은 이날 37세 백인 남성이 연방 요원 총격에 맞아 사망했다고 밝혔다. 뉴욕타임스(NYT) 등 현지 언론에 따르면 사망자는 미국 시민으로 재향군인병원 중환자실 간호사 알렉스 제프리 프레티다. 프레티는 이날 국경순찰대 요원들에게 제압당해 땅에 엎드린 자세로 최소 10차례 총격을 맞고 현장에서 사망했다.
언론들이 공개한 영상을 보면 연방 요원 여러 명이 항의하는 시민들에게 후추 스프레이를 뿌린 뒤 이중 프레티를 바닥에 쓰러트려 제압했다. 이어 프레티가 땅바닥에서 엎드린 자세로 저항하자 요원 중 두 명이 수차례 총격을 가했다.
영상을 분석한 NYT는 “총 5초 동안 최소 10발 이상의 총탄이 발사된 것으로 보인다”고 전했다. 현장 목격자들은 프레티가 흉부에 여러 발의 총상을 입었다고 말했다.
그레고리 보비노 국경순찰대 사령관은 피해자에게 총격을 가한 연방 요원은 8년 경력의 국경순찰대 소속 베테랑이라고 밝혔다. 그는 “용의자는 장전된 탄창 두 개가 장착된 총기를 소지했으며 신분증을 갖고 있지 않았다”며 “법 집행관들을 학살하려 한 것으로 보인다”고 주장했다. 국토안보부도 피해자가 이민 단속을 벌이던 국경순찰대 요원에게 9㎜ 반자동 권총과 탄창 2개를 소지한 채 접근했다며 사진을 공개했다.
하지만 오하라 국장은 피해자가 전과가 없는 미국 시민이며 유효한 총기 소지 허가를 갖고 있었다고 밝혔다. 미네소타에서는 무기 휴대가 합법이다. NYT는 “현장 영상에는 요원들이 그를 제압할 당시 그가 손에 들고 있던 것이 총이 아닌 휴대전화라는 점이 나타난다”고 전했다. 또 “그가 무기를 꺼낸 흔적이 없고 요원들조차 무기를 소지한 사실을 그가 제압당할 때까지 알지 못했던 것으로 보인다”고 했다. 국토안보부도 피해자가 총기를 손에 쥐고 있었는지, 몸에 소지했는지 명시하지 않았다.
팀 월즈 미네소타 주지사는 기자회견을 열고 국토안보부 등의 주장에 “말도 안 되는 소리이자 거짓말”이라고 일축했다. 이번 총격은 지난 7일 니콜 굿이 ICE 요원의 총격으로 숨진 현장에서 1마일(약 1.6㎞)도 떨어지지 않은 곳에서 발생했다.
트럼프 대통령은 트루스소셜에 피해자의 총기 사진을 올린 후 “이것이 총격범(피해자)의 총이다. 장전된 상태로 발사 준비가 완료됐다”며 “주지사와 시장은 거만하고 위험하며 오만한 언사로 내란을 선동하고 있다”고 비난했다. 스티븐 밀러 백악관 부비서실장도 피해자에 대해 “테러리스트”라고 주장했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
