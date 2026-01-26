경제전문가 과반 “당분간 1%대 저성장”… 올해는 평균 1.8% 관측
경총, 경제학과 교수 100명 조사
환율전망치 평균 1403 ~ 1516원
국내 경제전문가 과반이 한국 경제가 당분간 1%대 저성장 기조에서 벗어나기 어려울 것으로 전망했다.
한국경영자총협회(경총)는 이 같은 내용이 담긴 ‘경제 현황 및 주요 현안에 대한 전문가 조사’ 결과를 25일 발표했다. 지난 6~18일 전국 대학 경제학과 교수 100명을 대상으로 진행한 조사에서 응답자의 54%는 한국 경제가 당분간 1%대 저성장 기조를 지속할 것으로 내다봤다. 내년부터 2%대 성장으로 완만히 회복할 것이라는 응답은 36%였다. 응답자 6%는 1%대 성장도 어렵다고 전망했다.
올해 경제성장률 전망치는 평균 1.8%로 나타났다. 이는 정부 전망치(2.0%)와 국제통화기금 전망치(1.9%)를 밑도는 수치다. 응답자의 60%는 올해 성장률이 2.0%보다 낮을 것으로 예상했다. 2.0%보다 높을 것이라는 응답은 5%에 그쳤다.
올해도 원화 약세 기조가 계속될 것으로 예측됐다. 올해 원·달러 환율 전망치 평균은 최저 1403원, 최고 1516원으로 집계됐다. 고환율의 주요 원인(복수응답)으로는 ‘한·미 간 금리 격차’(53%), ‘기업·개인 등의 해외 투자 확대에 따른 외화 수요 증가’(51%), ‘한국 경제 경쟁력 약화’(37%) 등이 꼽혔다.
경제학자들은 반도체 등 국가 핵심기술의 해외 유출에 대한 우려도 표했다. 응답자 10명 중 9명(87%)은 핵심기술 유출 처벌 강화 등 실효성 있는 입법이 시급하다고 답했다. 근로시간 유연화와 직무·성과 중심 임금체계 개편 등 방안에 대해서는 80%가 도입 필요성이 크다고 응답했다. 하상우 경총 경제조사본부장은 “격화되는 글로벌 경쟁 속에서 첨단 전략산업의 기술 유출을 차단할 강력한 조치 마련이 시급하다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
