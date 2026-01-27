‘평온한 마무리’ 우연히 찾아오는 행운 아냐

오늘부터 칼럼 '아름다운 배웅, 따뜻한 동행'을 월 1회 연재한다. 글쓴이 김대균 교수는 2011년부터 가톨릭의대 인천성모병원 가정의학과에 재직 중이며 2019년부터 권역별호스피스센터장을 맡고 있다. 한국호스피스완화의료학회 교육 이사와 한국커뮤니티케어협회 정책 이사로도 활동 중이다.