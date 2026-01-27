위암 수술 후 담즙 역류, ‘언컷 루와이’ 재건술 효과
비교연구서 큰 염증 감소 등 확인
위암 수술 후 담즙(쓸개즙) 역류로 인해 쓴맛이 올라오거나 속쓰림, 위점막 염증 등을 겪는 불편함을 획기적으로 줄일 방법이 제시됐다.
서울시립보라매병원 위장관외과 한동석 교수팀은 서울성모병원, 아주대병원, 분당서울대병원 의료진과 함께 위 원위부 절제술을 받은 위암 환자 189명 대상으로 세 가지 재건 방법을 비교했다. 위 원위부 절제술은 위의 아래쪽 3의 2를 잘라내고 남은 위를 절단된 소장과 연결하는 수술이다. 연구팀은 기존에 널리 쓰이는 방식(빌로스-Ⅱ)과 여기에 소장을 한 번 더 연결한 방식(빌로스-Ⅱ브라운), 그리고 소장을 절단하지 않고 막아 담즙 흐름을 조절하는 ‘언컷 루와이’ 방식으로 진행한 뒤 수술 후 3, 12개월에 내시경 검사를 통해 담즙 역류 여부와 위 점막 상태를 평가했다. 환자들의 식사량과 증상도 함께 조사했다.
그 결과, 수술 3개월 뒤 담즙 역류 발생률은 빌로스-Ⅱ 그룹 77.6%, 빌로스-Ⅱ브라운 그룹 63.6%였던 반면 언컷 루와이 그룹은 6.8%로 현저히 낮았다. 12개월 후에도 각각 86.0%, 67.9%, 10.5%로 비슷 차이가 유지됐다. 담즙 역류가 줄어든 만큼, 위 점막에 생기는 염증도 크게 감소했다. 위 몸통까지 염증이 퍼진 비율은 기존 수술군에선 20~30% 수준이었지만 언컷 루와이군에선 거의 관찰되지 않았다. 환자들이 체감하는 증상에서도 차이가 났다. 수술 직후에는 세 그룹 간 큰 차이가 없었으나 12개월이 지나면서 속쓰림이나 쓴맛 같은 담즙 역류 증상이 언컷 루와이군에서 가장 적게 보고됐다.
한동석 교수는 26일 “위암 수술 후 담즙 역류와 위염은 단순한 불편을 넘어 장기적으로는 잔여암 위험과도 관련 있을 수 있어 재건 방법 선택에 매우 중요하다”고 강조했다. 이번 연구 결과는 국제 외과수술 저널(International Journal of Surgery) 최신호에 발표됐다.
민태원 의학전문기자
