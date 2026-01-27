시사 전체기사

위암 수술 후 담즙 역류, ‘언컷 루와이’ 재건술 효과

입력:2026-01-27 00:08
공유하기
글자 크기 조정

비교연구서 큰 염증 감소 등 확인


위암 수술 후 담즙(쓸개즙) 역류로 인해 쓴맛이 올라오거나 속쓰림, 위점막 염증 등을 겪는 불편함을 획기적으로 줄일 방법이 제시됐다.

서울시립보라매병원 위장관외과 한동석 교수팀은 서울성모병원, 아주대병원, 분당서울대병원 의료진과 함께 위 원위부 절제술을 받은 위암 환자 189명 대상으로 세 가지 재건 방법을 비교했다. 위 원위부 절제술은 위의 아래쪽 3의 2를 잘라내고 남은 위를 절단된 소장과 연결하는 수술이다. 연구팀은 기존에 널리 쓰이는 방식(빌로스-Ⅱ)과 여기에 소장을 한 번 더 연결한 방식(빌로스-Ⅱ브라운), 그리고 소장을 절단하지 않고 막아 담즙 흐름을 조절하는 ‘언컷 루와이’ 방식으로 진행한 뒤 수술 후 3, 12개월에 내시경 검사를 통해 담즙 역류 여부와 위 점막 상태를 평가했다. 환자들의 식사량과 증상도 함께 조사했다.

그 결과, 수술 3개월 뒤 담즙 역류 발생률은 빌로스-Ⅱ 그룹 77.6%, 빌로스-Ⅱ브라운 그룹 63.6%였던 반면 언컷 루와이 그룹은 6.8%로 현저히 낮았다. 12개월 후에도 각각 86.0%, 67.9%, 10.5%로 비슷 차이가 유지됐다. 담즙 역류가 줄어든 만큼, 위 점막에 생기는 염증도 크게 감소했다. 위 몸통까지 염증이 퍼진 비율은 기존 수술군에선 20~30% 수준이었지만 언컷 루와이군에선 거의 관찰되지 않았다. 환자들이 체감하는 증상에서도 차이가 났다. 수술 직후에는 세 그룹 간 큰 차이가 없었으나 12개월이 지나면서 속쓰림이나 쓴맛 같은 담즙 역류 증상이 언컷 루와이군에서 가장 적게 보고됐다.

한동석 교수는 26일 “위암 수술 후 담즙 역류와 위염은 단순한 불편을 넘어 장기적으로는 잔여암 위험과도 관련 있을 수 있어 재건 방법 선택에 매우 중요하다”고 강조했다. 이번 연구 결과는 국제 외과수술 저널(International Journal of Surgery) 최신호에 발표됐다.

민태원 의학전문기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
그때도 양도세로 시작했는데… 갈수록 떠오르는 ‘문재인 시즌2’
경찰 “쿠팡 개인 정보유출 3000만건 이상”
‘두쫀쿠 인플레이션’ 현실화 하나… 재료값 급등에 자영업자 부담 가중
금·은 팔러 강원서 서울까지…‘1돈 100만원’에 종로 거리 ‘들썩’
“우리 국민은 위대한 국민” 이해찬 1년전 발언 눈길
국제 금값 또 지붕킥… 온스당 5000달러 사상 첫 돌파
‘눈 감으세요~’ 치과 엑스레이 찍는 척 몰래 촬영
“고맙고 고생 많았어~” 호랑이별로 떠난 청주동물원 이호
국민일보 신문구독