화천산천어축제, 17년째 100만 돌파 ‘흥행’

입력:2026-01-26 01:22
다양한 콘텐츠·서비스가 비결
외국인 방문객 10만명 넘길 듯

국내 대표 겨울축제인 화천산천어축제가 한창인 24일 외국인 관광객들이 낚시한 산천어를 들고 기념촬영을 하고 있다. 지난 10일 개막 이후 24일까지 화천산천어축제 누적 방문객은 107만여명을 기록, 17년째 100만명 방문객을 달성했다. 화천군 제공

2026 화천산천어축제 누적방문객이 100만명을 넘어섰다. 지난 10일 개막 이후 24일까지 107만2997명이 다녀갔다.

방문객 100만명 돌파는 2011년 구제역, 2021~2022년 코로나19, 2020년 이상고온 조기 폐막 등 4년을 제외하고 17년째다. 지난해에는 역대 최대 규모인 186만명이 다녀갔다. 화천 인구 2만2300명의 80배가 넘는다. 올해 축제는 다음 달 1일까지 이어진다.

축제 성공 비결은 산천어 얼음낚시를 비롯해 다양한 겨울 콘텐츠를 한 곳에서 알차게 즐길 수 있다는 점이다. 글로벌 축제답게 세계 각국의 겨울 문화를 체험할 수 있다. 중국 하얼빈 빙등 기술자들이 참여해 조성한 실내 얼음조각광장은 하얼빈 빙등축제의 축소판으로 불린다. 또 얼곰이성 대형 눈 조각은 일본 삿포로 눈축제의 분위기를 자아낸다.

도심에서 주말마다 열리는 선등거리 페스티벌은 캐나다 퀘벡 윈터 카니발의 흥겨움을 느낄 수 있다. 핀란드 산타마을에서 온 산타와 엘프는 색다른 즐거움을 선사한다.

입장료 일부를 지역상품권으로 돌려주는 것도 성공 비결 중 하나다. 경비 부담을 줄여주면서 소비를 축제장에서 지역 상권으로 확장하는 효과를 거두고있다.

외국인 방문도 매년 늘고 있다. 눈이 없는 동남아시아 등 해외 관광객 모객 전략에 더해 외국인 전용 낚시터, 통역 서비스 등 세심한 배려 덕분에 올해는 10만명 이상의 외국인이 방문할 것으로 기대한다.

최문순 화천군수는 25일 “최고의 축제를 선물하겠다는 화천군민의 마음가짐, 관광객 여러분의 애정과 관심이 화천산천어축제를 성장시켜 온 가장 큰 힘”이라고 말했다.

화천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr

