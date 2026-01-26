화천산천어축제, 17년째 100만 돌파 ‘흥행’
다양한 콘텐츠·서비스가 비결
외국인 방문객 10만명 넘길 듯
2026 화천산천어축제 누적방문객이 100만명을 넘어섰다. 지난 10일 개막 이후 24일까지 107만2997명이 다녀갔다.
방문객 100만명 돌파는 2011년 구제역, 2021~2022년 코로나19, 2020년 이상고온 조기 폐막 등 4년을 제외하고 17년째다. 지난해에는 역대 최대 규모인 186만명이 다녀갔다. 화천 인구 2만2300명의 80배가 넘는다. 올해 축제는 다음 달 1일까지 이어진다.
축제 성공 비결은 산천어 얼음낚시를 비롯해 다양한 겨울 콘텐츠를 한 곳에서 알차게 즐길 수 있다는 점이다. 글로벌 축제답게 세계 각국의 겨울 문화를 체험할 수 있다. 중국 하얼빈 빙등 기술자들이 참여해 조성한 실내 얼음조각광장은 하얼빈 빙등축제의 축소판으로 불린다. 또 얼곰이성 대형 눈 조각은 일본 삿포로 눈축제의 분위기를 자아낸다.
도심에서 주말마다 열리는 선등거리 페스티벌은 캐나다 퀘벡 윈터 카니발의 흥겨움을 느낄 수 있다. 핀란드 산타마을에서 온 산타와 엘프는 색다른 즐거움을 선사한다.
입장료 일부를 지역상품권으로 돌려주는 것도 성공 비결 중 하나다. 경비 부담을 줄여주면서 소비를 축제장에서 지역 상권으로 확장하는 효과를 거두고있다.
외국인 방문도 매년 늘고 있다. 눈이 없는 동남아시아 등 해외 관광객 모객 전략에 더해 외국인 전용 낚시터, 통역 서비스 등 세심한 배려 덕분에 올해는 10만명 이상의 외국인이 방문할 것으로 기대한다.
최문순 화천군수는 25일 “최고의 축제를 선물하겠다는 화천군민의 마음가짐, 관광객 여러분의 애정과 관심이 화천산천어축제를 성장시켜 온 가장 큰 힘”이라고 말했다.
화천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
