시한 임박한 행정통합… 셈법 복잡한 지자체들
대구·경북, ‘일단 출발’ 후 설득
대전·충남, “권한·재정 이양” 압박
전북, 형평성 강조 “성장 산업 선점”
정부와 정치권이 행정통합 특별법 2월 처리 노력 방침을 밝히면서 지방자치단체들의 마음이 급해지고 있다.
대구시와 경북도는 경북 북부권의 반발에도 통합 행보에 속도를 내고 있다. 두 시·도는 26일 경북도청에서 대구·경북통합추진단(TF) 출범식을 열고 특별법 발의와 공론화 작업을 본격화한다고 25일 밝혔다.
대구·경북은 앞서 통합 추진 시간이 촉박하다는데 뜻을 같이하고 지역 교육감, 국회의원 등을 만나 통합의 조속한 추진 협조를 부탁했다. 두 시·도는 이달 중 특별법을 발의한다는 목표다. 2024년 행정통합 추진 당시 대구시의회가 이미 동의했기 때문에 경북 북부권 설득과 도의회 동의에 집중할 방침이다.
통합에 부정적인 경북 북부권은 연일 자신들의 요구를 주장하며 경북도를 압박하고 있다. 통합시청사 위치 안동 명시 등의 조건을 걸고 있는 안동시는 26일 안동시청 시민회관에서 행정통합 주민설명회를 연다. 주민들의 분위기를 살펴볼 수 있는 자리가 될 것으로 예상된다.
김학동 예천군수도 25일 입장문을 통해 “경북도청을 통합특별시 행정 중심으로 명시, 도청신도시와 경북 북부권에 재정지원 인센티브 우선 배분, 기초단체 자치권 보장 등이 전제되지 않으면 동의할 수 없다”고 밝혔다.
대전·충남은 시·도의회와 함께 정부 지원안이 부족하다 반발하고 있다. 특히 국민의힘을 중심으로 거센 반발 기류가 형성돼있다. 지역에 유리한 내용을 더 포함시켜야 한다는 의지가 반영된 것으로 풀이된다.
대전시의회 국민의힘 의원 12명과 무소속 의원 3명 등 15명은 최근 실질적인 자치분권이 보장된 대전·충남 행정통합 특별법 통과를 촉구하는 결의안을 공동 발의했다. 국민의힘 충남도의회 의원들도 최근 기자회견을 통해 “종속적 지방분권이 될 중앙정부의 예산 배분 방식에 단호히 반대한다”며 “특별법에는 고도의 자치권과 실질적인 재정권 이양 내용을 담아야 한다”고 주장했다.
대전과 충남은 특별법 현실화라는 원론적 입장에는 동의하면서도 세부적인 사안에서는 뜻을 달리했다. 이장우 대전시장과 대전시의회는 행정통합 법안 재의결 가능성까지 시사하며 강력하게 반발하고 있는 반면 김태흠 충남도지사는 정부 지원안에 아쉬움을 드러내면서도 최근 이재명 대통령이 밝힌 재정 배분 수준에 대해 환영 의사를 밝혔다.
정부의 ‘5극3특’(5개 초광역권·3개 특별자치도) 중 3특에 포함돼 행정통합 대상에서 벗어나 있는 전북특별자치도는 통합 분위기에서 소외되지 않기 위한 안감힘을 쓰고 있는 모습이다. 광역시급 통합이 현실화될 경우 재정 배분과 권한, 2차 공공기관 이전 등 국가 지원 구조에서 소외될 수 있다는 위기감이 작용한 것이다.
전북은 신재생에너지와 첨단 상용차 인공지능(AI) 모빌리티, 푸드·헬스테크를 미래 생존 전략으로 내세우며 정부의 적극적인 지원을 촉구하고 있다.
