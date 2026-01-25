충북, 지난해 청년고용률 74.2%… 전국 1위
청년 실업률 2.0%로 가장 낮아
도시농부 등 맞춤형 일자리 주효
충북도는 지난해 청년 고용률이 74.2%로 전국 1위를 기록했다고 25일 밝혔다. 전국 평균 71.5%보다 2.7%포인트 높은 수치다. 청년 실업률은 2.0%로 전국에서 가장 낮게 나타나 일자리의 질과 양 모두에서 압도적인 성과를 보였다.
청년 인구 이동 흐름은 10여년 만에 유출에서 유입으로 전환됐다. 지난해 11월 기준 지역으로 돌아온 청년인구는 떠난 인구보다 1433명 많았다.
도는 맞춤형 일자리인 도시농부·근로자, 일하는 기쁨 청년·여성 일자리 등이 지역 특성과 계층별 수요를 반영한 것으로 보고 있다. 도시농부는 도시 유휴인력을 농부로 육성해 농촌에 인력을 지원하는 도·농 상생형 일자리 사업이다. 지자체가 인건비 일부를 농가에 지원한다. 도시근로자는 생산 현장에 인력을 지원하는 사업이다. 도가 근로자 인건비의 40%를 하루 최대 4시간까지 지원한다. 일하는 기쁨은 경력단절, 육아, 학업으로 장기간 근로가 어려운 여성과 청년들이 집 가까운 곳에서 짧은 시간 유연하게 일할 기회를 제공하는 생활밀착형 일자리 모델이다.
이밖에 2030맞춤형 지원(753명), 미취업 청년 일경험(100명), 지역 주도형 일자리(170명) 등을 통해 청년들의 사회진출을 도왔다. 중소기업 재직청년 근속 지원(195명), 청년 소상공인 창업응원금(1165명), 산업단지 출퇴근(9개 산단) 등 근속 및 창업 지원 등도 펼쳤다.
김영환 충북도지사는 “지방소멸 위기 상황에서 일자리는 청년의 지역 정착 가능성을 높이는 가장 근본적인 해법”이라며 “올해도 청년이 돌아오고 머물고 성장하는 충북을 만들겠다”고 밝혔다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사