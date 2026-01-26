‘케데헌’ 이번엔 오스카 주제가·애니상 후보
한국계 매기 강 감독이 K팝을 소재로 만든 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)가 미국 영화계 최고 권위의 아카데미(오스카) 시상식 장편 애니메이션상과 주제가상 두 부문 후보에 올랐다. 아카데미 시상식을 주관하는 미국영화예술과학아카데미(AMPAS)가 지난 22일(현지시간) 발표한 제98회 시상식 최종 후보 명단에 따르면 ‘케데헌’은 장편 애니메이션상을 놓고 ‘주토피아 2’ ‘엘리오’ ‘리틀 아멜리’ ‘아르코’와 경합한다.
주제가상 후보인 ‘케데헌’ OST ‘골든’은 ‘씨너스: 죄인들’의 ‘아이 라이드 투 유’, ‘비바 베르디!’의 ‘스위트 드림스 오브 조이’, ‘다이앤 워런: 릴렌틀리스’의 ‘디어 미’, ‘기차의 꿈’의 ‘트레인 드림스’와 경쟁한다. 앞서 ‘케데헌’은 아카데미 전초전으로 불리는 골든글로브 시상식에서 디즈니의 ‘주토피아 2’ ‘엘리오’를 누르고 최우수 애니메이션상과 주제가상을 거머쥔 바 있어 오스카 수상 가능성도 높게 전망된다.
한국 영화 대표작으로 국제영화상 부문에 출품돼 예비후보 15편에 포함됐던 박찬욱 감독의 ‘어쩔수가없다’는 5편으로 추려진 최종 후보에 들지 못했다. 국제영화상 후보로는 ‘시크릿 에이전트’(브라질) ‘그저 사고였을 뿐’(프랑스) ‘센티멘탈 밸류’(노르웨이) ‘힌드 라잡의 목소리’(튀니지) ‘시라트’(스페인)가 지명됐다.
현지 매체들은 ‘어쩔수가없다’ 후보 제외를 ‘이변과 냉대’ 사례로 꼽았다. 할리우드 매체 데드라인은 “박 감독의 이 블랙 코미디는 다분히 오스카상을 노린 작품으로 보였지만 안타깝게도 아카데미는 다시 한 번 그의 작품을 후보 명단에서 제외했다”고 지적했다.
