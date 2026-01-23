겨우 열린 청문회, 이혜훈 해명 들어봤지만… 與조차 “불법”

여야, 장남 ‘위장미혼’ 의혹 집중 질타

이 “이혼 위기로 혼인신고 못 해” 답변

시부 훈장으로 장남 연대 입학도 의문

민주당 진성준·이소영 의원도 비판

부정청약·갑질 의혹 등을 받고 있는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회 인사청문회에서 굳은 표정을 한 채 머리카락을 넘기고 있다. 이 후보자는 이날 내란 동조·막말 논란에 대해 사과하며 “돌을 맞더라도 (협치에) 동참하겠다”고 밝혔다. 최현규 기자

이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 인사청문회가 23일 우여곡절 끝에 열렸다. 이 후보자는 반포 아파트 부정청약을 포함해 부동산 투기, 보좌진 폭언·갑질, 내란동조 등 의혹에 대해 해명했지만 여권 의원들마저 이 후보자를 질타하는 모습이 연출됐다.



여야 의원들은 국회 재정경제기획위원회에서 열린 이 후보자 인사청문회에서 부정청약 의혹을 집중 추궁했다. 이 후보자가 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 청약 과정에서 결혼한 장남 포함 아들 3명을 부양가족에 올려 부당하게 청약 가점을 받았다는 것이다.



이 후보자는 장남의 ‘위장 미혼’에 대해 “용산 집(장남 신혼집)을 마련한 후 곧바로 두 사람(장남 부부)의 관계가 최악으로 치달았다”며 “당시 우리는 그 혼례를 유지하기 어렵다고 생각했다”고 해명했다. 장남 부부가 이혼 위기에 처해 혼인 신고를 하지 못했다는 취지다.



여당에서도 ‘불법 청약’이라는 비판이 이어졌다. 더불어민주당 진성준 의원은 “청약 규칙에 미혼 자녀만 부양가족으로 인정되는데, 사실상 혼인을 하지 않았느냐. 명백하게 불법”이라고 지적했다. 같은 당 이소영 의원도 “관계가 파탄 났던 신혼부부가 1년 5개월이 지나서야 다시 같이 살게 됐는데, 하필 그날이 국토교통부의 부정청약 조사 바로 다음 날”이라며 해명 신빙성을 문제 삼았다. 이 후보자는 집을 내놓을 생각 있냐는 질의에는 “수사기관 결과에 따르겠다”고 답했다.





장남의 대학 입학을 둘러싼 의혹도 추가로 제기됐다. 앞서 이 후보자는 국회 답변서에서 “장남이 다자녀가구 전형으로 연세대에 입학했다”고 밝혔으나, 장남이 연세대에 입학한 2010학년도에는 해당 전형 자체가 없었던 것으로 밝혀졌다. 이에 이 후보자는 “장남과 차남을 헷갈렸다”며 “장남은 사회기여자 전형, 국위선양자로 입학했다”고 말했다. 이어 “시부(김태호 전 내무부 장관)께서 공무원으로 평생 봉직한 여러 공적을 인정받아 청조근정훈장을 받으셨기 때문에 자격 요건이 됐다”고 설명했다. 그러나 최은석 국민의힘 의원은 “2010학년도 연세대 수시모집 요강에 훈장을 받아야 국위선양자로 인정된다는 어떤 조항도 찾을 수 없다”며 “입학사정 관련 자료를 제출하지 않는다면 100% 부정입학으로 추정될 수밖에 없다”고 말했다.



이 후보자는 보좌진 폭언·갑질 의혹, 내란동조 논란에 대해선 고개를 숙였다. 그는 “성과에 매몰된 외눈박이로 살아오면서 소중한 동료들에게 상처 드린 점을 제대로 보지 못했다”며 “성숙하지 못한 언행 때문에 상처받은 모든 분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 내란동조에 대해선 “비판을 피하기 어려운 잘못된 판단의 자리에 서 있었음을 다시 한번 사과드린다”며 “어떤 변명도 하지 않겠다”고 말했다.



이 후보자가 2017년 금품수수 의혹이 제기됐을 당시 자신에 대한 수사를 무마하려는 청탁 정황 등이 담긴 비망록에 대해서는 “제가 작성한 것이 아니다. 제3자가 본인 짐작과 여러 소문을 버무려 만든 것으로 보인다”며 적극 부인했다.



이 후보자는 “진영 정치에 발목 잡혀 한 걸음도 앞으로 나가지 못하는 대한민국의 새로운 길을 여는 일에 돌을 맞더라도 동참하겠다는 심정으로 이 자리에 섰다”고 밝혔다.



청와대는 청문회를 지켜본 뒤 이 후보자 거취 문제를 판단하겠다는 입장을 유지했다. 홍익표 청와대 정무수석은 “후보자와 관련한 의혹에 대해 당사자가 잘 설명하는지 지켜보겠다”고 말했다.



정우진 이동환 기자 uzi@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 616 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 인사청문회가 23일 우여곡절 끝에 열렸다. 이 후보자는 반포 아파트 부정청약을 포함해 부동산 투기, 보좌진 폭언·갑질, 내란동조 등 의혹에 대해 해명했지만 여권 의원들마저 이 후보자를 질타하는 모습이 연출됐다.여야 의원들은 국회 재정경제기획위원회에서 열린 이 후보자 인사청문회에서 부정청약 의혹을 집중 추궁했다. 이 후보자가 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 청약 과정에서 결혼한 장남 포함 아들 3명을 부양가족에 올려 부당하게 청약 가점을 받았다는 것이다.이 후보자는 장남의 ‘위장 미혼’에 대해 “용산 집(장남 신혼집)을 마련한 후 곧바로 두 사람(장남 부부)의 관계가 최악으로 치달았다”며 “당시 우리는 그 혼례를 유지하기 어렵다고 생각했다”고 해명했다. 장남 부부가 이혼 위기에 처해 혼인 신고를 하지 못했다는 취지다.여당에서도 ‘불법 청약’이라는 비판이 이어졌다. 더불어민주당 진성준 의원은 “청약 규칙에 미혼 자녀만 부양가족으로 인정되는데, 사실상 혼인을 하지 않았느냐. 명백하게 불법”이라고 지적했다. 같은 당 이소영 의원도 “관계가 파탄 났던 신혼부부가 1년 5개월이 지나서야 다시 같이 살게 됐는데, 하필 그날이 국토교통부의 부정청약 조사 바로 다음 날”이라며 해명 신빙성을 문제 삼았다. 이 후보자는 집을 내놓을 생각 있냐는 질의에는 “수사기관 결과에 따르겠다”고 답했다.장남의 대학 입학을 둘러싼 의혹도 추가로 제기됐다. 앞서 이 후보자는 국회 답변서에서 “장남이 다자녀가구 전형으로 연세대에 입학했다”고 밝혔으나, 장남이 연세대에 입학한 2010학년도에는 해당 전형 자체가 없었던 것으로 밝혀졌다. 이에 이 후보자는 “장남과 차남을 헷갈렸다”며 “장남은 사회기여자 전형, 국위선양자로 입학했다”고 말했다. 이어 “시부(김태호 전 내무부 장관)께서 공무원으로 평생 봉직한 여러 공적을 인정받아 청조근정훈장을 받으셨기 때문에 자격 요건이 됐다”고 설명했다. 그러나 최은석 국민의힘 의원은 “2010학년도 연세대 수시모집 요강에 훈장을 받아야 국위선양자로 인정된다는 어떤 조항도 찾을 수 없다”며 “입학사정 관련 자료를 제출하지 않는다면 100% 부정입학으로 추정될 수밖에 없다”고 말했다.이 후보자는 보좌진 폭언·갑질 의혹, 내란동조 논란에 대해선 고개를 숙였다. 그는 “성과에 매몰된 외눈박이로 살아오면서 소중한 동료들에게 상처 드린 점을 제대로 보지 못했다”며 “성숙하지 못한 언행 때문에 상처받은 모든 분께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 내란동조에 대해선 “비판을 피하기 어려운 잘못된 판단의 자리에 서 있었음을 다시 한번 사과드린다”며 “어떤 변명도 하지 않겠다”고 말했다.이 후보자가 2017년 금품수수 의혹이 제기됐을 당시 자신에 대한 수사를 무마하려는 청탁 정황 등이 담긴 비망록에 대해서는 “제가 작성한 것이 아니다. 제3자가 본인 짐작과 여러 소문을 버무려 만든 것으로 보인다”며 적극 부인했다.이 후보자는 “진영 정치에 발목 잡혀 한 걸음도 앞으로 나가지 못하는 대한민국의 새로운 길을 여는 일에 돌을 맞더라도 동참하겠다는 심정으로 이 자리에 섰다”고 밝혔다.청와대는 청문회를 지켜본 뒤 이 후보자 거취 문제를 판단하겠다는 입장을 유지했다. 홍익표 청와대 정무수석은 “후보자와 관련한 의혹에 대해 당사자가 잘 설명하는지 지켜보겠다”고 말했다.정우진 이동환 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지