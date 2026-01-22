시사 전체기사

[포토] 월드아트페스타 개막

입력:2026-01-22 21:20
22일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '월드아트페스타 2026'에서 안상욱(오른쪽) 작가가 작품을 설명하고 있다. 이날 시작된 전시는 오는 25일까지 열린다.

김지훈 기자

