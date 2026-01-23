반도체·로봇 쌍끌이… 코스피 5000 찍었다

코스피 장중 5019.54까지 치솟아

기업 실적 개선·정부 증시 부양 효과

추가 상승 전망 속 조정 여지도 있어

코스피가 22일 사상 처음 장중 5000을 넘어섰다. 한때 최고 5019.54까지 치솟았다. '오천피' 고지를 넘은 이날 우리은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 축포를 터뜨리고 있다. 연합뉴스

‘오천피’의 시대가 왔다. 22일 코스피가 역사상 처음으로 꿈의 지수인 5000을 장중 돌파했다. 종가 기준으로 4000을 돌파한 지 약 석 달 만이다. 반도체 슈퍼 호황이 이끌고 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 밀면서 이뤄낸 쾌거다. 오랜 ‘박스피’(박스권+코스피)의 기간은 이렇게 저물었다. 주가수익비율(PBR) 1배 미만으로 장부가에도 미치지 못한 가격에 거래됐던 코스피가 드디어 제값을 받기 시작했다는 평가다.





한국거래소에 따르면 이날 코스피는 장중 전 거래일보다 109.61포인트(2.23%) 상승한 5019.54까지 치솟았다. 코스피지수 출범 이후 46년 만의 일로 사상 최고치다. 간밤 미국이 유럽에 대한 관세를 철회한다는 소식에 뉴욕증시가 급등했고, 이 온기가 코스피에도 영향을 미쳤다. 오후 들어 외국인과 기관이 차익실현에 나서면서 상승 폭을 줄였지만 전 거래일보다 42.60포인트(0.87%) 오른 4952.53으로 마감하며 종가 기준으로도 최고치를 갈아 치웠다. 이날 코스피 시총은 4095조원으로 불어났다.





약 7개월 만에 앞자리를 두 번이나 바꾼 코스피의 상승 배경에는 기업의 실적 개선과 정부의 증시부양 정책이 핵심으로 꼽힌다. 조수홍 NH투자증권 리서치센터장은 “코스피는 기업 펀더멘털 개선과 대대적인 제도 혁신이 맞물리며 선진 자본시장의 초입에 들어섰다고 판단한다”고 말했다.



수급적인 상승 주역으로는 외국인이 지목된다. 새 정부 출범 첫 거래일인 지난해 6월 4일 하루에만 1조원어치 넘게 코스피 주식을 사들이면서 분위기 반전의 신호탄을 쐈다는 평가다. 최근에는 기관이 외국인의 수급을 쫓아 외국인과 기관 쌍끌이 매수가 이어지고 있다. 양지환 대신증권 리서치센터장은 “반도체와 자동차 급등 과정에 외국인 대량 순매수가 유입됐다”며 “이달 차익 매물이 나오고 있지만 조선, 건설, 유틸리티 등 여러 업종을 매수하며 순환매 장세를 주도하고 있다”고 설명했다.



‘우량한 주식을 오랫동안 가지고 있다면 결국 수익을 낼 수 있다’는 경험을 개인투자자에게 선사한 것도 5000 돌파의 의미로 거론된다. 김학균 신영증권 리서치센터장은 “팬데믹 직후 삼성전자 주가가 9만원을 넘었지만 얼마 지나지 않아 반 토막 난 적이 있었다”며 “나쁜 가격에 주식을 사더라도 시간이 지나면 수익을 낼 수 있다는 학습효과가 생겼을 것”이라고 말했다.



5000 돌파를 이끈 업종은 반도체와 로봇이었다. 이날 삼성전자(1.87%) 종가는 15만2300원으로 사상 최고치를 기록, 국내 단일기업으로 우선주 합산 기준 유일하게 시가총액 1000조원의 고지에 올랐다.



SK하이닉스(2.03%)도 상승해 사상 최고치(76만4000원)에 근접한 75만5500원에 마감했다. 지수 영향력이 절대적인 두 기업이 상승의 초석을 닦았다. 현대차(-3.64%)는 올 초 CES 2026에서 선보인 새로운 ‘아틀라스’에 대한 기대로 오전 한때 7% 넘게 치솟으며 5000 돌파에 힘을 더했지만 이후 차익실현 매물이 나오면서 하락으로 마감했다. 다만 삼성SDI(18.67%)와 엘앤에프(12.81%) 등 이차전지주가 상승 바통을 이어받으며 하방을 막았다. 휴머노이드 로봇 발전 과정에서 배터리의 중요성이 주목받은 덕분이다.



전문가들은 코스피의 추가 상승을 전망하고 있다. 기업 실적 전망치 상향이 이어질 것으로 예상하기 때문이다. 코스피 상승을 주도하는 반도체 ‘투톱’ 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 영업이익 전망은 지난달 15일 이후 각각 42.8%, 22.2% 상향 조정됐다. 이를 고려하면 5000선 이후로도 200~300포인트는 더 오를 가능성이 있다는 게 시장 전문가의 분석이다. 이종형 키움증권 리서치센터장은 “반도체 중심의 코스피 이익 전망치 추가를 고려해 상단을 열어둘 필요가 있다”고 말했다. 가파르게 올라온 만큼 조정이 찾아올 가능성도 배제할 수 없다.



이광수 기자 gs@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘오천피’의 시대가 왔다. 22일 코스피가 역사상 처음으로 꿈의 지수인 5000을 장중 돌파했다. 종가 기준으로 4000을 돌파한 지 약 석 달 만이다. 반도체 슈퍼 호황이 이끌고 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 밀면서 이뤄낸 쾌거다. 오랜 ‘박스피’(박스권+코스피)의 기간은 이렇게 저물었다. 주가수익비율(PBR) 1배 미만으로 장부가에도 미치지 못한 가격에 거래됐던 코스피가 드디어 제값을 받기 시작했다는 평가다.한국거래소에 따르면 이날 코스피는 장중 전 거래일보다 109.61포인트(2.23%) 상승한 5019.54까지 치솟았다. 코스피지수 출범 이후 46년 만의 일로 사상 최고치다. 간밤 미국이 유럽에 대한 관세를 철회한다는 소식에 뉴욕증시가 급등했고, 이 온기가 코스피에도 영향을 미쳤다. 오후 들어 외국인과 기관이 차익실현에 나서면서 상승 폭을 줄였지만 전 거래일보다 42.60포인트(0.87%) 오른 4952.53으로 마감하며 종가 기준으로도 최고치를 갈아 치웠다. 이날 코스피 시총은 4095조원으로 불어났다.약 7개월 만에 앞자리를 두 번이나 바꾼 코스피의 상승 배경에는 기업의 실적 개선과 정부의 증시부양 정책이 핵심으로 꼽힌다. 조수홍 NH투자증권 리서치센터장은 “코스피는 기업 펀더멘털 개선과 대대적인 제도 혁신이 맞물리며 선진 자본시장의 초입에 들어섰다고 판단한다”고 말했다.수급적인 상승 주역으로는 외국인이 지목된다. 새 정부 출범 첫 거래일인 지난해 6월 4일 하루에만 1조원어치 넘게 코스피 주식을 사들이면서 분위기 반전의 신호탄을 쐈다는 평가다. 최근에는 기관이 외국인의 수급을 쫓아 외국인과 기관 쌍끌이 매수가 이어지고 있다. 양지환 대신증권 리서치센터장은 “반도체와 자동차 급등 과정에 외국인 대량 순매수가 유입됐다”며 “이달 차익 매물이 나오고 있지만 조선, 건설, 유틸리티 등 여러 업종을 매수하며 순환매 장세를 주도하고 있다”고 설명했다.‘우량한 주식을 오랫동안 가지고 있다면 결국 수익을 낼 수 있다’는 경험을 개인투자자에게 선사한 것도 5000 돌파의 의미로 거론된다. 김학균 신영증권 리서치센터장은 “팬데믹 직후 삼성전자 주가가 9만원을 넘었지만 얼마 지나지 않아 반 토막 난 적이 있었다”며 “나쁜 가격에 주식을 사더라도 시간이 지나면 수익을 낼 수 있다는 학습효과가 생겼을 것”이라고 말했다.5000 돌파를 이끈 업종은 반도체와 로봇이었다. 이날 삼성전자(1.87%) 종가는 15만2300원으로 사상 최고치를 기록, 국내 단일기업으로 우선주 합산 기준 유일하게 시가총액 1000조원의 고지에 올랐다.SK하이닉스(2.03%)도 상승해 사상 최고치(76만4000원)에 근접한 75만5500원에 마감했다. 지수 영향력이 절대적인 두 기업이 상승의 초석을 닦았다. 현대차(-3.64%)는 올 초 CES 2026에서 선보인 새로운 ‘아틀라스’에 대한 기대로 오전 한때 7% 넘게 치솟으며 5000 돌파에 힘을 더했지만 이후 차익실현 매물이 나오면서 하락으로 마감했다. 다만 삼성SDI(18.67%)와 엘앤에프(12.81%) 등 이차전지주가 상승 바통을 이어받으며 하방을 막았다. 휴머노이드 로봇 발전 과정에서 배터리의 중요성이 주목받은 덕분이다.전문가들은 코스피의 추가 상승을 전망하고 있다. 기업 실적 전망치 상향이 이어질 것으로 예상하기 때문이다. 코스피 상승을 주도하는 반도체 ‘투톱’ 삼성전자와 SK하이닉스의 올해 영업이익 전망은 지난달 15일 이후 각각 42.8%, 22.2% 상향 조정됐다. 이를 고려하면 5000선 이후로도 200~300포인트는 더 오를 가능성이 있다는 게 시장 전문가의 분석이다. 이종형 키움증권 리서치센터장은 “반도체 중심의 코스피 이익 전망치 추가를 고려해 상단을 열어둘 필요가 있다”고 말했다. 가파르게 올라온 만큼 조정이 찾아올 가능성도 배제할 수 없다.이광수 기자 gs@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지