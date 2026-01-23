지선 어려운데 민주당이 먼저 손 내밀어… 혁신당엔 통합 적기

당내 성비위에 탄핵 동력도 약화

지지율 4%… 호남 승리도 어려워

“합당 되면 나쁠 것 없다” 평가

조국 조국혁신당 대표가 22일 전북 전주시 전북도당 당사에서 현장 최고위원회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 대표는 22일 정청래 더불어민주당 대표의 합당 공식 제안에 “최선의 길이 무엇인지 국민과 당원의 목소리를 경청하겠다”고 답했다. 지난해 광복절 사면 이래 혁신정책연구원장과 비상대책위원장, 당대표를 차례로 맡으며 ‘자강론’을 펴던 것과는 사뭇 다른 모습이다. 사실상의 당 존립이 걸린 6·3 지방선거 및 재보궐선거를 넉 달여 남겨두고 현실적 고려가 작용했다는 평이다.



혁신당은 24일 의원총회, 26일 당무위원회를 차례로 개최해 민주당과의 합당에 대한 의견 수렴에 나선다. 혁신당 관계자는 “최고위원을 비롯한 지도부도 전날(21일) 합당 제의를 인지했다”며 “주말 본격 논의가 이뤄질 것”이라고 말했다.



혁신당은 그간 올해 지선·재보선의 중요성을 반복적으로 강조해 왔다. 2028년 총선, 나아가 2030년 대선을 위해서는 전국정당으로 발돋움해야 하고, 이를 위해 기초의원·지방자치단체장 등 기반을 확보해둬야 한다는 인식 때문이었다.



현실적 여건은 녹록지 않았다. 조 대표가 사면·복권이 되자마자 당은 성비위 문제로 휘청거렸다. 검찰청 폐지가 공식화되고 내란 재판이 막바지에 이르면서 선명성도 희미해졌다. 최근 주요 여론조사에서 혁신당 지지도는 3~4% 수준으로, 조 대표가 목표했던 10%에 크게 못 미친다. 한 수도권 민주당 의원은 “아직 예비후보 등록 전이어서 혁신당으로선 지금이 합당의 적기라고 판단할 것”이라고 말했다.



민주당이 먼저 손을 내민 것도 주목할 지점이다. 혁신당 핵심 관계자는 정 대표의 기자회견 직후 “당대표가 힘을 실어 진지하게 (합당을) 제안한 것은 처음”이라며 “가볍게 생각하지 않는다”고 강조했다.



박상병 정치평론가는 “호남에서 혁신당이 유의미한 성과를 낼 수만 있다면 몸값이 올라가겠지만, 현재로선 불투명한 상황”이라며 “지선 전 합당 협상 타결은 박수받으며 여당에 입성할 기회”라고 평가했다. 민주당 소속 중진 의원은 “지선 후에 합당 논의가 이뤄졌다면 지금보다 당에 더 주도권이 있었을 것”이라고 토로했다.



송경모 김혜원 기자 ssong@kmib.co.kr



