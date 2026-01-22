[단독] ‘수출 7000억불 시대’… 중소·중견 수출기업만 10만개 넘었다
한국무역통계진흥원… 10만572개
시장 다변화·소비재 부상 영향
정부 “‘모두의 수출’ 되도록 지원”
지난해 우리나라에서 대기업을 제외한 중소·중견 수출기업의 수가 10만개를 넘어 선 것으로 나타났다. 관련 통계 집계 이래 처음 있는 일이다. 기업들이 품목 경쟁력을 강화하고, 동남아·중동 등 신흥시장 개척을 통한 수출 다변화에 주력한 것이 수치로 나타났다는 평가다. 정부는 수출 유망기업에 대한 지원을 대폭 확대할 계획이다.
22일 한국무역통계진흥원 무역통계에 따르면 지난해 우리나라 중소·중견기업 수출업체 수는 10만572개로 집계됐다. 2024년 대기업을 포함해 ‘10만 벽’을 넘은 적이 있지만, 중소·중견기업만으로 ‘10만 시대’를 연 건 최초다.
중소·중견 수출기업은 2010년 8만1783개에서 2014년 9만개를 돌파하며 꾸준히 늘어왔다. 2019년에는 9만7500개를 기록하며 10만개 돌파를 목전에 두기도 했다. 하지만 코로나19 여파로 2021년 2900여개 업체가 감소하는 등 정체기를 겪었다.
10만개 돌파 배경으로는 시장 다변화 노력이 꼽힌다. 최근 아세안, 인도, 중동, 중남미 등 신흥시장으로 수출 시장을 넓힐 것이 주효했다는 평가다. 전년 대비 지난해 수출 실적은 아세안에서 7.4%, 중남미는 6.9%, 중동은 3.8% 각각 늘었다.
대기업 중간재(반도체·철강 등)에 편중됐던 한국 수출 구조가 고부가가치 소비재 중심으로 변화한 것도 영향을 미쳤다. 실제 5대 소비재로 불리는 농수산식품·화장품·생활용품·패션·의약품의 지난해 수출액은 464억 달러로 전년 보다 8.5% 증가했다. 이는 우리나라 전체 수출액 증가율(3.8%)의 배를 웃도는 기록적인 수치다.
2021년 농수산품이, 2024년 화장품이 각각 100억 달러 수출을 달성한 데 이어 지난해에는 의약품이 사상 처음으로 수출 100억 달러 클럽에 가입했다. 식품과 화장품 수출에서 중소·중견 기업의 비중도 높아지고 있다. 화장품은 2024년 82.5%에서 지난해 11월 기준 91.1%로, 농수산식품은 80.9%에서 83.0%로 늘었다.
이에 더해 2013년부터 내수기업을 수출기업으로 육성하는 사업을 진행해 온 정부과 수출 관련 기관의 지원도 한몫했다.
정부도 현재의 상승세를 몰아 ‘수출 1조 달러’ 시대를 앞당기기 위해 각종 지원을 강화하고 있다. 지방 중소기업을 대상으로 매년 200곳씩 5년 동안 총 1000개 기업을 지원하는 ‘수출희망 1000 사업’, 수출액 1000만 달러 이상의 중추기업을 육성하는 ‘K-수출스타 500 사업’ 등을 진행할 방침이다.
강감찬 산업통상부 무역투자실장은 K-수출스타 500 사업 계획을 발표하며 “수출 1조 달러 달성을 목표로 중소·중견기업, 지방기업 등 ‘모두의 수출’로 나아갈수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다. 강경성 코트라 사장도 “중소·중견 수출기업수가 10만개를 돌파하며 수출 세계 5강, 1조 달러 달성을 위한 기반을 다졌다”며 “수출기업 수를 더 늘리고 품목 시장 다변화에도 최선을 다하겠다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사