[단독] 정 “어떻게 혼자 합당 결정했겠나”… 당내선 일방통행 질타
청와대와 혁신당 통합 협의 시사
지방선거 압승 위한 승부수 해석
“강경파 결집해 대표 연임” 의구심도
정청래 “국민 반대하면 못 하는 것”
정청래 더불어민주당 대표의 전격적인 조국혁신당 합당 제안은 이재명정부 출범 후 첫 전국단위 선거에서 압승하겠다는 승부수로 보인다. 그러나 당 지도부와도 상의하지 않은 채 돌발수를 던진 절차적 방식을 두고는 강성 지지층에만 소구하는 ‘자기 정치’의 전형이라며 반발심이 커지고 있다. 표면적으로는 호남 지지세가 뚜렷한 혁신당과의 합당이 지방선거 대승과 이재명정부의 성공으로 이어진다는 명분이지만 정 대표의 연임을 노리는 정치적 행로와 직결돼 있다는 의구심도 있다.
국민일보 취재를 종합하면 정 대표는 22일 민주당 일부 의원과의 오찬에서 “지방선거에 도움이 되는 일이면 하고 도움이 안 되면 하지 않는다”고 언급한 것으로 파악됐다. 일각에서 독단적 결정을 우려하자 “모두 공개하기는 어렵지만 어떻게 혼자 했겠느냐. (청와대와) 다 협의를 어느 정도 진행했다”고 답한 것으로 전해졌다. 그러면서 “이제 시작이다. 당원과 국민 뜻에 따라 할 수밖에 없으며 거기에서 반대하면 안 되는 것”이라고 말해 합당 무산 가능성도 배제하지 않았다.
한 중진 의원은 “이재명 대통령의 합당 의지가 강하고, 정 대표가 이 대통령과 오래 논의해 왔다고 들었다”며 “어차피 해야 할 합당이라면 혁신당이 개혁 의제를 두고 밖에서 떠들게 하느니 당내에서 녹여 입법하라는 취지”라고 말했다.
정 대표 입장에서도 양당 합당은 강경 개혁파 집결 효과를 누릴 수 있다. ‘정치인 조국’이라는 당내 경쟁자가 생기지만 강성 지지층이 확고한 혁신당에서 우군을 확보해 당 장악력을 높일 수 있다. 박상병 정치평론가는 “최고의 승자는 정 대표, 두 번째는 조 대표, 아픈 사람은 당내 반청(반정청래)과 친명(친이재명)계”라며 “당장 지방선거 후 당권 경쟁이 붙으면 열성 당원이 많은 혁신당 표심이 정 대표한테 가지, (유력 당권 주자이자 친명계인) 김민석 총리를 찍겠느냐”고 관전평을 내놓았다. 반면 한 의원은 “친청계에 비해 친명계는 당원 결집이 느슨했는데 다시 불붙어 대결집할 수도 있다”고 내다봤다.
정 대표의 일방통행식 의사결정을 질타하는 목소리도 빗발쳤다. 모경종 의원은 가장 먼저 “합당은 당내 구성원의 의사를 확인하고 진행돼야 한다. 혁신당보다 당 내부의 대답을 먼저 들어달라”고 촉구했다. 합당 추진 사실을 까맣게 몰랐던 지도부도 거세게 비판했다. “이번 제안은 대표 개인의 정치, 연임을 염두에 둔 포석”(이언주) “선을 넘어도 한참 넘었다. 최고위원회의를 거수기로 만들고, 대표 결정에 동의만 요구하는 방식”(강득구) “‘당원이 주인인 정당’을 내세우면서 정작 당의 중대 의사결정에서 당원을 배제하는 자기모순”(황명선) 등이다. 한 의원은 “경기도당 같은 경우 선거구가 60여개인데 선거를 어떻게 치러야 할지 걱정”이라며 “의원들이 의견 수렴이 필요하다는 문자를 지도부에 보내고 있다”고 설명했다.
김혜원 한웅희 송경모 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사