[단독] 정 “어떻게 혼자 합당 결정했겠나”… 당내선 일방통행 질타

청와대와 혁신당 통합 협의 시사

지방선거 압승 위한 승부수 해석

“강경파 결집해 대표 연임” 의구심도

정청래 “국민 반대하면 못 하는 것”

정청래 더불어민주당 대표가 22일 국회에서 조국혁신당에 합당을 제안하는 긴급 기자회견을 진행하고 있다(왼쪽 사진). 조국 혁신당 대표는 40분 뒤 전북 전주시 당사에서 진행한 현장 최고위원회의에서 “국민의 마음과 뜻이 가리키는 방향에 따라 결정할 것”이라고 호응했다. 이병주 기자, 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표의 전격적인 조국혁신당 합당 제안은 이재명정부 출범 후 첫 전국단위 선거에서 압승하겠다는 승부수로 보인다. 그러나 당 지도부와도 상의하지 않은 채 돌발수를 던진 절차적 방식을 두고는 강성 지지층에만 소구하는 ‘자기 정치’의 전형이라며 반발심이 커지고 있다. 표면적으로는 호남 지지세가 뚜렷한 혁신당과의 합당이 지방선거 대승과 이재명정부의 성공으로 이어진다는 명분이지만 정 대표의 연임을 노리는 정치적 행로와 직결돼 있다는 의구심도 있다.



국민일보 취재를 종합하면 정 대표는 22일 민주당 일부 의원과의 오찬에서 “지방선거에 도움이 되는 일이면 하고 도움이 안 되면 하지 않는다”고 언급한 것으로 파악됐다. 일각에서 독단적 결정을 우려하자 “모두 공개하기는 어렵지만 어떻게 혼자 했겠느냐. (청와대와) 다 협의를 어느 정도 진행했다”고 답한 것으로 전해졌다. 그러면서 “이제 시작이다. 당원과 국민 뜻에 따라 할 수밖에 없으며 거기에서 반대하면 안 되는 것”이라고 말해 합당 무산 가능성도 배제하지 않았다.



한 중진 의원은 “이재명 대통령의 합당 의지가 강하고, 정 대표가 이 대통령과 오래 논의해 왔다고 들었다”며 “어차피 해야 할 합당이라면 혁신당이 개혁 의제를 두고 밖에서 떠들게 하느니 당내에서 녹여 입법하라는 취지”라고 말했다.



정 대표 입장에서도 양당 합당은 강경 개혁파 집결 효과를 누릴 수 있다. ‘정치인 조국’이라는 당내 경쟁자가 생기지만 강성 지지층이 확고한 혁신당에서 우군을 확보해 당 장악력을 높일 수 있다. 박상병 정치평론가는 “최고의 승자는 정 대표, 두 번째는 조 대표, 아픈 사람은 당내 반청(반정청래)과 친명(친이재명)계”라며 “당장 지방선거 후 당권 경쟁이 붙으면 열성 당원이 많은 혁신당 표심이 정 대표한테 가지, (유력 당권 주자이자 친명계인) 김민석 총리를 찍겠느냐”고 관전평을 내놓았다. 반면 한 의원은 “친청계에 비해 친명계는 당원 결집이 느슨했는데 다시 불붙어 대결집할 수도 있다”고 내다봤다.



정 대표의 일방통행식 의사결정을 질타하는 목소리도 빗발쳤다. 모경종 의원은 가장 먼저 “합당은 당내 구성원의 의사를 확인하고 진행돼야 한다. 혁신당보다 당 내부의 대답을 먼저 들어달라”고 촉구했다. 합당 추진 사실을 까맣게 몰랐던 지도부도 거세게 비판했다. “이번 제안은 대표 개인의 정치, 연임을 염두에 둔 포석”(이언주) “선을 넘어도 한참 넘었다. 최고위원회의를 거수기로 만들고, 대표 결정에 동의만 요구하는 방식”(강득구) “‘당원이 주인인 정당’을 내세우면서 정작 당의 중대 의사결정에서 당원을 배제하는 자기모순”(황명선) 등이다. 한 의원은 “경기도당 같은 경우 선거구가 60여개인데 선거를 어떻게 치러야 할지 걱정”이라며 “의원들이 의견 수렴이 필요하다는 문자를 지도부에 보내고 있다”고 설명했다.



김혜원 한웅희 송경모 기자 kime@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 412 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 정청래 더불어민주당 대표의 전격적인 조국혁신당 합당 제안은 이재명정부 출범 후 첫 전국단위 선거에서 압승하겠다는 승부수로 보인다. 그러나 당 지도부와도 상의하지 않은 채 돌발수를 던진 절차적 방식을 두고는 강성 지지층에만 소구하는 ‘자기 정치’의 전형이라며 반발심이 커지고 있다. 표면적으로는 호남 지지세가 뚜렷한 혁신당과의 합당이 지방선거 대승과 이재명정부의 성공으로 이어진다는 명분이지만 정 대표의 연임을 노리는 정치적 행로와 직결돼 있다는 의구심도 있다.국민일보 취재를 종합하면 정 대표는 22일 민주당 일부 의원과의 오찬에서 “지방선거에 도움이 되는 일이면 하고 도움이 안 되면 하지 않는다”고 언급한 것으로 파악됐다. 일각에서 독단적 결정을 우려하자 “모두 공개하기는 어렵지만 어떻게 혼자 했겠느냐. (청와대와) 다 협의를 어느 정도 진행했다”고 답한 것으로 전해졌다. 그러면서 “이제 시작이다. 당원과 국민 뜻에 따라 할 수밖에 없으며 거기에서 반대하면 안 되는 것”이라고 말해 합당 무산 가능성도 배제하지 않았다.한 중진 의원은 “이재명 대통령의 합당 의지가 강하고, 정 대표가 이 대통령과 오래 논의해 왔다고 들었다”며 “어차피 해야 할 합당이라면 혁신당이 개혁 의제를 두고 밖에서 떠들게 하느니 당내에서 녹여 입법하라는 취지”라고 말했다.정 대표 입장에서도 양당 합당은 강경 개혁파 집결 효과를 누릴 수 있다. ‘정치인 조국’이라는 당내 경쟁자가 생기지만 강성 지지층이 확고한 혁신당에서 우군을 확보해 당 장악력을 높일 수 있다. 박상병 정치평론가는 “최고의 승자는 정 대표, 두 번째는 조 대표, 아픈 사람은 당내 반청(반정청래)과 친명(친이재명)계”라며 “당장 지방선거 후 당권 경쟁이 붙으면 열성 당원이 많은 혁신당 표심이 정 대표한테 가지, (유력 당권 주자이자 친명계인) 김민석 총리를 찍겠느냐”고 관전평을 내놓았다. 반면 한 의원은 “친청계에 비해 친명계는 당원 결집이 느슨했는데 다시 불붙어 대결집할 수도 있다”고 내다봤다.정 대표의 일방통행식 의사결정을 질타하는 목소리도 빗발쳤다. 모경종 의원은 가장 먼저 “합당은 당내 구성원의 의사를 확인하고 진행돼야 한다. 혁신당보다 당 내부의 대답을 먼저 들어달라”고 촉구했다. 합당 추진 사실을 까맣게 몰랐던 지도부도 거세게 비판했다. “이번 제안은 대표 개인의 정치, 연임을 염두에 둔 포석”(이언주) “선을 넘어도 한참 넘었다. 최고위원회의를 거수기로 만들고, 대표 결정에 동의만 요구하는 방식”(강득구) “‘당원이 주인인 정당’을 내세우면서 정작 당의 중대 의사결정에서 당원을 배제하는 자기모순”(황명선) 등이다. 한 의원은 “경기도당 같은 경우 선거구가 60여개인데 선거를 어떻게 치러야 할지 걱정”이라며 “의원들이 의견 수렴이 필요하다는 문자를 지도부에 보내고 있다”고 설명했다.김혜원 한웅희 송경모 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지