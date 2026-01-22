대장동 항명이 운명 갈랐나… ‘집단 성명’ 검사장 4명 좌천
법무부, 검사장급 물갈이 인사
‘친여’ 김태훈, 대전고검장 승진
인사 직후 좌천 인사 등 줄사표
법무부가 22일 검사장 승진 7명을 포함해 32명에 대한 대규모 검찰 간부 인사를 단행했다. 대장동 항소포기 사태 당시 검찰 지휘부와 각을 세웠던 검사장과 대검 참모 다수는 한직으로 분류되는 법무연수원으로 좌천성 발령을 받았다. 검찰 내에서는 “어느 때보다 선명한 ‘길들이기’ 메시지가 담긴 인사”라는 평가가 나왔다.
법무부는 이날 대검검사급(고검장·검사장) 검사 7명을 신규 보임하고 25명을 오는 27일자로 전보했다. 친여 성향으로 분류되는 김태훈 서울남부지검장은 대전고검장으로 승진했다. 그는 대장동 항소포기 사태와 관련한 집단성명에 참여하지 않았던 인사다. 지난해 12월 30일 이재명 대통령의 지시로 출범한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부장을 맡고 있다.
대장동 항소포기 당시 성명에 참여했던 검사장 중 박현준 서울북부지검장, 박영빈 인천지검장, 유도윤 울산지검장, 정수진 제주지검장 등 4명은 법무연수원 연구위원으로 밀려났다. 대검 간부 중에서는 장동철 형사부장, 최영아 과학수사부장, 김형석 마약·조직범죄부장이 법무연수원 연구위원으로 자리를 옮기게 됐다. 이들은 항소포기 사태 때 노만석 검찰총장 대행에게 사의 표명을 요구했던 것으로 전해졌다.
검찰 안팎에서는 대장동 항소포기를 두고 각자 섰던 위치에 따라 운명이 갈렸다는 평가가 나온다. 한 검찰 간부는 “당시 노 대행에게 해명이나 용퇴를 요구했던 인사들 상당수가 물갈이됐다”고 말했다.
좌천 규모가 예상보다 크지 않았다는 시각도 있다. 성명에 이름을 올린 검사장 가운데 영전한 경우도 적지 않다. 이응철 춘천지검장은 검찰 인사·예산을 총괄하는 법무부 검찰국장에, 서정민 대전지검장은 법무부 법무실장으로 보임됐다. 대검 기획조정부장에는 박규형 대구고검 차장검사가, 형사부장에는 이만흠 의정부지검장이 신규 보임됐다.
검사장 신규 승진 인사는 7명이다. 대검 마약·조직범죄부장에는 홍완희 국무조정실 파견 검사, 공판송무부장에는 안성희 서울동부지검 차장검사, 과학수사부장에는 장혜영 서울중앙지검 2차장검사가 임명됐다. 대전고검 차장검사에는 정광수 서산지청장, 대구고검 차장검사에는 조아라 법무부 법무심의관, 법무연수원 기획부장에는 박진성 서울남부지검 2차장검사가 각각 임명됐다.
재경지검 3곳을 포함한 일선 지검장은 대부분 교체됐다. 서울남부지검장에는 성상헌 법무부 검찰국장, 서울북부지검장은 차순길 대검 기조부장, 서울서부지검장은 김향연 청주지검장이 각각 임명됐다. 대검 공공수사부장으로는 최지석 법무부 기획조정실장이 자리를 옮겼다.
검찰 내부에서는 이번 인사를 분기점으로 ‘이탈 러시’가 이어질 것이란 전망이 나온다. 법무연수원 연구위원으로 발령난 박영빈 지검장은 이날 검찰 내부망(이프로스)에 사의를 밝혔다. 하담미 수원지검 안양지청장, 이동균 수원지검 안산지청장, 신동원 대구지검 서부지청장, 용성진 광주지검 순천지청장도 사의를 표했다.
구자창 박재현 기자 critic@kmib.co.kr
